मेले को लेकर भाजपा पर अखिलेश का तीखा तंज, कमिश्नर नहीं, कमीशनर बना दो…‘हिस्सेदारी बिना भ्रष्टाचार नहीं

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में मेले अब आस्था और व्यवस्था के प्रतीक नहीं रहे। बल्कि भ्रष्टाचार का माध्यम बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेले के नाम पर पचासों हजार रुपये की बड़ी रकम कमीशन के रूप में गटक ली जा रही है। इसी वजह से उन साधु-संतों को सम्मान नहीं मिल पा रहा। जो मेले की असली शोभा होते हैं। और जिनके दर्शन मात्र को आशीर्वाद माना जाता है।