प्रयागराज

मेले को लेकर भाजपा पर अखिलेश का तीखा तंज, कमिश्नर नहीं, कमीशनर बना दो…‘हिस्सेदारी बिना भ्रष्टाचार नहीं

अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी को कमिश्नर की जगह ‘कमीशनर’ का नया पद बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी। तब तक ऐसा भ्रष्टाचार संभव नहीं है।

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Jan 20, 2026

अखिलेश यादव फोटो सोर्स x अकाउंट

अखिलेश यादव फोटो सोर्स x अकाउंट

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज में माघ मेले के आयोजन को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा शासन में मेले के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी हो रही है। जिसके चलते साधु-संतों का भी अपमान किया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में मेले अब आस्था और व्यवस्था के प्रतीक नहीं रहे। बल्कि भ्रष्टाचार का माध्यम बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेले के नाम पर पचासों हजार रुपये की बड़ी रकम कमीशन के रूप में गटक ली जा रही है। इसी वजह से उन साधु-संतों को सम्मान नहीं मिल पा रहा। जो मेले की असली शोभा होते हैं। और जिनके दर्शन मात्र को आशीर्वाद माना जाता है।

साधु संतों के साथ हिंसक व्यवहार

अखिलेश यादव ने कहा कि साधु-संतों के साथ शासन-प्रशासन द्वारा बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब इसलिए हो रहा है। क्योंकि ‘मेला महाभ्रष्टाचार’ के इस खेल में भाजपा से जुड़े लोग और कुछ अधिकारी शामिल हैं।

जो मेला की अव्यवस्था पर आवाज उठाएगा, उसे निशाना बनाया जाएगा

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी मेला क्षेत्र में अव्यवस्था, बदइंतजामी और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएगा। उसे निशाना बनाया जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ताकि भ्रष्टाचार का सच सामने न आ सके। उन्होंने सवाल उठाया कि मेलाक्षेत्र में वह कौन सा ‘धृतराष्ट्र’ है। जिसे सब कुछ आंखों-देखा दिखाया और बताया जा रहा है। फिर भी वह चुप बैठा है।

