इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: बरेली में घर के भीतर नमाज अदा करने के लिए भीड़ जुटाने पर रोक

Bareilly High Court issues major decision on offering namaz indoors: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घर के भीतर नमाज पढ़े जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अपने निर्णय में हाई कोर्ट ने कहा है कि नमाज के नाम पर घर में भीड़ जुटाने से यदि इलाके में शांति व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो बरेली प्रशासन और पुलिस कानूनन कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके साथ ही याची के वकील की तरफ से अदालत को भरोसा दिया गया कि भविष्य में याची की तरफ से विवादित जगह पर बड़ी संख्या में लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा नहीं किया जाएगा।