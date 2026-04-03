हाईकोर्ट का शस्त्र लाइसेंस नहीं देने पर कड़ी टिप्पणी: तलब किया पूरे आंकड़े, अपर मुख्य सचिव गृह से मांगा जवाब

Allahabad High Court made strong comments on the disposal process of arms license applications: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस नहीं देने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अदालत ने अपर मुख्य सचिव गृह को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। जिसमें कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं और यह आदेश 75 जिलों के आंकड़ों से संबंधित है। दरअसल इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें कहा गया था कि बिना किसी ठोस कारण के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को लंबित रखा जा रहा है। 4 साल बाद उनके शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शस्त्र लाइसेंस देने में कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का अनियंत्रित विवेकाधिकार भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को जन्म देता है।