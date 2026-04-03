6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

हाईकोर्ट का शस्त्र लाइसेंस नहीं देने पर कड़ी टिप्पणी: तलब किया पूरे आंकड़े, अपर मुख्य सचिव गृह से मांगा जवाब

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस के आवेदन के निस्तारण पर अधिकारियों की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को जन्म देता है। ‌

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Narendra Awasthi

Apr 03, 2026

फोटो सोर्स- ChatGPT

फोटो सोर्स- ChatGPT

Allahabad High Court made strong comments on the disposal process of arms license applications: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस नहीं देने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अदालत ने अपर मुख्य सचिव गृह को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। जिसमें कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं और यह आदेश 75 जिलों के आंकड़ों से संबंधित है। दरअसल इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें कहा गया था कि बिना किसी ठोस कारण के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को लंबित रखा जा रहा है। 4 साल बाद उनके शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शस्त्र लाइसेंस देने में कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का अनियंत्रित विवेकाधिकार भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को जन्म देता है।

शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को लंबित रखने के खिलाफ दायर की गई थी याचिका

उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले जयशंकर उर्फ बैरिस्टर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जिला प्रशासन और गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण के लंबे समय तक रोक कर रखना शस्त्र नियमावली 2016 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

गन कल्चर कानून के शासन को कमजोर करती है

अदालत में माना कि अपराधी छवि के लोगों और राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले दूसरों को डराने और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हथियारों का दुरुपयोग करते हैं। रील बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला जा रहा है, जो समाज के लिए खतरा है। अदालत ने कहा कि गन कल्चर कानून के शासन को कमजोर करती है। इससे नागरिकों के मन में भय उत्पन्न होता है।

हलफनामा में इन सवालों का मांगा जवाब

अपर मुख्य सचिव गृह को अदालत ने हलफनामा के साथ जवाब मांगा है। जिसमें पूछा गया है कि राज्य में शस्त्र लाइसेंस का कोई डाटाबेस तैयार है कि नहीं? शस्त्र नियमों के तहत अनुमोदित डाटा का डिजिटल रूप से डल सिस्टम अपडेट किया गया है कि नहीं? यूपी जैसे बड़े राज्य में मजबूत शास्त्र नीति की आवश्यकता पर भी सवाल किया। इसके साथ ही कोर्ट ने उन प्रशासनिक बाधा की जानकारी मांगी है जिसके कारण शस्त्र नियमावली के प्रावधानों का पालन समय से नहीं हो पा रहा है।

75 जिलों के आकड़े की भी मांग

अदालत ने पूछा है कि एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास शस्त्र लाइसेंस है। इसकी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि जिला वार और थानावार हथियारों का पूर्ण विवरण दें। उन लाइसेंस धारकों की भी सूची को तलब किया है जिनका आपराधिक इतिहास है। यह फिर जिनके विरुद्ध दो से अधिक मामले दर्ज हैं

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 01:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / हाईकोर्ट का शस्त्र लाइसेंस नहीं देने पर कड़ी टिप्पणी: तलब किया पूरे आंकड़े, अपर मुख्य सचिव गृह से मांगा जवाब

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में महिला डॉक्टर के फ्लैट पर मिलने गए डॉक्टर की मौत, बाथरूम में पड़े मिले…हाथ में लगा था वीगो

प्रयागराज

महाकुंभ से फेमस IIT वाले बाबा अभय सिंह ने की शादी, जानें कौन हैं पत्नी

प्रयागराज

उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: झांसी से प्रयागराज, बरौनी होते हुए आसनसोल के लिए स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम टेबल

फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

70 की उम्र में इश्क बना मौत की वजह! प्रेमिका के पति ने कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
प्रयागराज

प्रयागराज में डॉक्टर की रहस्यमयी मौत, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.