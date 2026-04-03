यौन संबंध बनाकर ब्लैकमेल करने वालों की अब खैर नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- यह अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा

कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को भी सचेत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय ऐसे गिरोहों पर नजर रखें और उनकी पहचान कर तत्काल कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि अगर कोई गिरोह महिलाओं का इस्तेमाल कर लोगों को हनीट्रैप में फंसा रहा है या किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो ऐसे नेटवर्क को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए।