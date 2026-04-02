प्रयागराज: वाहन की टक्कर से तेंदुए की दर्दनाक मौत, लोगों ने राहत की सांस ली

Leopard dies on the spot after being hit by a truck प्रयागराज में बीती रात तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक तेंदुए को टक्कर मार दी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेंदुए की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय तेंदुआ प्रयागराज मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर आ गया था बताया जाता है रेलवे पटरी पार करके तेंदुआ वहां की चपेट में आ गया मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई घटना की जानकारी पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग की टीम को तेंदुए के मौत के विषय में जानकारी दी सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदू केशव को अपने कब्जे में दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया की पोस्टमार्टम के बाद 100 का अंतिम संस्कार किया जाएगा घटना प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रयागराज मिर्जापुर नेशनल हाईवे 76 का है।