दुकान पर बिस्किट लेने गई थी बच्ची, दुकानदार जबरन करने लगा छेड़छाड़, चीख पुकार सुन जुट गई लोगों की भीड़

यह घटना प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुई। शाम करीब चार बजे की बात है। पड़ोस में रहने वाली आठ साल की एक छोटी बच्ची घर से निकली और पास की दुकान पर बिस्किट लेने पहुंची। दुकान घर में ही चल रही थी, इसलिए आसपास कोई भीड़ नहीं थी। आरोपी का नाम प्रभुनारायण सिंह है। वह फौज से रिटायर होने के बाद धूमनगंज में रहता है। घर के एक हिस्से में वह किराना की छोटी दुकान चलाता है। बच्ची को अकेला देखकर उसने उसे दुकान के भीतर खींच लिया। वहां उसने बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की। बच्ची डर गई और जोर-जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए। बच्ची के परिवार वाले भी तुरंत मौके पर पहुंच गए।