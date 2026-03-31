एक ही घर से मिली 4 लाश, छत से लटका था पति, फर्श पर पड़ी थी पत्नी की लाश, बेड पर चली गई थी 2 मासूमों की जान

इस सामूहिक मौत के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव की बात कर रहे हैं। पुलिस हर संभव सुराग जुटाने में लगी हुई है। प्रारंभिक जांच में अभी कुछ भी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सरवट इलाके में इस घटना के बाद शोक और दहशत का माहौल है। लोग इस बात पर हैरान हैं कि एक छोटा सा परिवार इतनी बड़ी घटना का शिकार कैसे हो गया। खासकर दो मासूम बच्चों की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच को तेज कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ से जल्द ही घटना के असली कारण सामने आ जाएंगे।