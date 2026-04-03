इलाज कराने गई युवती ने जाने माने न्यूरोसर्जन पर लगाया आरोप, बोली- कपड़े खोलने को कहा, मुकदमा दर्ज

The young woman made serious allegations against the neurosurgeon: प्रयागराज में 24 साल की युवती अपने भाई के साथ जाने-माने न्यूरो सर्जन से अपना इलाज कराने गई थी। जिसका 74वां नंबर था। भाई छोड़कर अपने काम से चला गया। इधर रात को 10:30 बजे जब किशोरी का नंबर आया तो डॉक्टर के चेंबर में गई। चेंबर से निकलने के बाद किशोरी ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने उनके कपड़े उतरवा। डायल 112 पर घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में जांच की। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर डॉक्टर ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि लड़की के पेट का जांच किया गया था। घटना सिविल लाइन क्षेत्र की है।