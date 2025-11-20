छात्रों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन उग्र, कैंपस में जमकर हंगामा और नारेबाजी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र के निलंबन के खिलाफ बुधवार को आइसा, दिशा और कई अन्य छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि कैंपस में लगातार छात्र-विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्रों की संगोष्ठियों और रचनात्मक कार्यक्रमों पर रोक लगाना और आवाज उठाने वाले छात्रों को निलंबित करना प्रशासन की मनमानी और शिक्षा-विरोधी सोच को दिखाता है।