Prayagraj Murder: कई दिन से लापता थी 11वीं की छात्रा, मिट्टी में दिखा हाथ, खोदकर निकाला तो पुलिस भी रह गई सन्न

Prayagraj Crime News: प्रयागराज गंगापार के थरवई थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 11वीं कक्षा की एक लापता छात्रा की हत्या कर उसके शव को एक बाग में दफना दिया गया था। कुत्तों द्वारा मिट्टी खोदे जाने के बाद यह जघन्य अपराध शनिवार को सामने आया।
बाग में दफन शव ऐसे आया सामने
शनिवार सुबह लखरावा गांव के किनारे स्थित एक बाग की तरफ जब ग्रामीण गए, तो उन्होंने तीन कुत्तों को जमीन खोदते देखा। ग्रामीणों ने पाया कि एक कुत्ते के मुंह में बाल का गुच्छा फंसा हुआ था। जब वे चिल्लाते हुए दौड़े तो कुत्ते भागे। करीब जाकर ग्रामीणों ने देखा कि जमीन में दफन एक युवती के सिर का कुछ भाग और एक हाथ बाहर निकला हुआ था।
डीएसपी सहित कई अधिकारी मौके पर
खबर पाते ही डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत समेत अन्य अधिकारी और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। शुरू में शव की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन बाद में उसकी शिनाख्त कटरा के राजकीय इंटर बालिका कॉलेज की 11वीं की छात्रा साक्षी यादव के रूप में हुई। साक्षी बीते 10 नवंबर को कैंट थाना क्षेत्र से स्कूल जाने के बाद से लापता थी।
चार दिन पहले ही हत्या होने की आशंका
घटनास्थल सड़क से करीब 100 मीटर दूर है, जहाँ कोई वाहन नहीं जा सकता। पुलिस का मानना है कि सड़क से शव को बाग तक घसीटते हुए या उठाकर लाया गया होगा, और यह किसी अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए, पुलिस को संदेह है कि इस वारदात में दो या तीन लोग शामिल थे।
