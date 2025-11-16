Prayagraj Murder: कई दिन से लापता थी 11वीं की छात्रा, मिट्टी में दिखा हाथ, खोदकर निकाला तो पुलिस भी रह गई सन्न

बाग में दफन शव ऐसे आया सामने

शनिवार सुबह लखरावा गांव के किनारे स्थित एक बाग की तरफ जब ग्रामीण गए, तो उन्होंने तीन कुत्तों को जमीन खोदते देखा। ग्रामीणों ने पाया कि एक कुत्ते के मुंह में बाल का गुच्छा फंसा हुआ था। जब वे चिल्लाते हुए दौड़े तो कुत्ते भागे। करीब जाकर ग्रामीणों ने देखा कि जमीन में दफन एक युवती के सिर का कुछ भाग और एक हाथ बाहर निकला हुआ था।