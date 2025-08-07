बाढ़ में मस्ती करते हुए दरोगा जी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, स्वीमिंग पूल की तरह ले रहे आनंद

दारोगा चंद्रदीप निषाद दारागंज के मोरी गेट मोहल्ले में रहते हैं। बाढ़ के इस दौर में यह उनका तीसरा वीडियो है जो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। इससे पहले एक वीडियो में वे अपने घर के बाहर आई गंगा नदी की जलधारा को दूध से पूजते हुए दिखे थे। दूसरे वीडियो में वे अपने मकान की दूसरी मंजिल से अपनी दो बेटियों के साथ गंगा के पानी में छलांग लगाते नजर आए थे।