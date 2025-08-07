बाढ़ में मस्ती करते हुए दरोगा जी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, स्वीमिंग पूल की तरह ले रहे आनंद

Viral Video: गंगा-यमुना की बाढ़ के बीच प्रयागराज के एक दारोगा चंद्रदीप निषाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका एक और नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे अपने घर में भरे बाढ़ के पानी में गद्दे पर लेटे हुए तैरते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने घर में ही स्विमिंग पूल बना लिया हो।
दारोगा चंद्रदीप निषाद दारागंज के मोरी गेट मोहल्ले में रहते हैं। बाढ़ के इस दौर में यह उनका तीसरा वीडियो है जो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। इससे पहले एक वीडियो में वे अपने घर के बाहर आई गंगा नदी की जलधारा को दूध से पूजते हुए दिखे थे। दूसरे वीडियो में वे अपने मकान की दूसरी मंजिल से अपनी दो बेटियों के साथ गंगा के पानी में छलांग लगाते नजर आए थे।
हालांकि पुलिस विभाग की ओर से इन वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।कुछ इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं तो कुछ इसे गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं।