21 जनवरी 2026,

बुधवार

प्रयागराज

सेना का एयरक्राफ्ट तालाब में गिरा, अब तक 2 लोगों को बचाया गया…लोग बोले – धमाका हुआ

Prayagraj Army Plane Crash : प्रयागराज में सेना का एक विमान तालाब में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान में कितने लोग सवार थे।

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 21, 2026

प्रयागराज में सेना का विमान तालाब में जा गिरा, PC- Patrika

प्रयागराज : प्रयागराज में सेना का विमान तालाब में जा रहा गिरा। बताया जा रहा है कि यह सेना का ट्रेनिंग विमान है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। विमान में कितने लोग सवार थे यह अभी स्पष्ट नहीं है।

मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में लाल सिग्नल दिखाई दे रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और रेस्क्यू टीम को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने ही 2 लोगों को बचाया।

घटना बुधवार दोपहर की है। हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ। वहां पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पास में ही केपी स्कूल है। वहां बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा था। इसी दौरान लाल रंग का सिग्नल बहुत तेज आवाज के साथ सुनाई दिया। विमान हवा में तीन बार डगमगाया और तालाब में जा गिरा। तीन लोगों को निकाला जा चुका है। वह दोनों वर्दी में थे।

तालाब में काफी जलकुंभी उगी है, जिसकी वजह से अब तक कोई टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई। कुछ ही देर में सेना का हेलिकॉप्टर भी पहुंच गया। जहां पर हादसा हुआ है वह रिहायशी इलाका है। तालाब का एक छोर स्कूल की दीवार से लगता है तो दूसरी तरफ कॉलोनी है।

मेला ग्राउंड की तरफ से आया विमान

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान मेले की तरफ से आया था। हम लोग स्कूल कैंपस में थे। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी…बिल्कुल रॉकेट जैसी आवाज सुनाई दी। हमने देखा एयरक्राफ्ट के पास कुछ लोग दलदल में फंसे थे। हम लोग तुरंत तालाब में कूद गए और उन तीनों लोगों को बाहर निकाला।

खबर लगातार अपडेट की जा रही है…

Updated on:

21 Jan 2026 02:08 pm

Published on:

21 Jan 2026 01:16 pm

