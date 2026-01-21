सेना का एयरक्राफ्ट तालाब में गिरा, अब तक 2 लोगों को बचाया गया…लोग बोले – धमाका हुआ

घटना बुधवार दोपहर की है। हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ। वहां पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पास में ही केपी स्कूल है। वहां बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा था। इसी दौरान लाल रंग का सिग्नल बहुत तेज आवाज के साथ सुनाई दिया। विमान हवा में तीन बार डगमगाया और तालाब में जा गिरा। तीन लोगों को निकाला जा चुका है। वह दोनों वर्दी में थे।