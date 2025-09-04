राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर होगी भर्ती, 4 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

पदों की संख्या और आयु सीमा

इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1253 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों के अनुसार पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है (एक जुलाई 2025 को आधार मानकर)। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों और आरक्षित वर्गों को नियमों के तहत आयु में छूट दी जाएगी।