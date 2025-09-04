राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर होगी भर्ती, 4 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

Assistent professor Recruitment: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) भर्ती परीक्षा-2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बुधवार को आयोग ने इसका संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित किया, जबकि विस्तृत विज्ञापन गुरुवार को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथियां
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन संशोधन व शुल्क से संबंधित समस्याओं का समाधान 13 अक्टूबर तक किया जा सकेगा।
पदों की संख्या और आयु सीमा
इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1253 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों के अनुसार पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है।
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है (एक जुलाई 2025 को आधार मानकर)। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों और आरक्षित वर्गों को नियमों के तहत आयु में छूट दी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
यह भर्ती वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) आधारित ऑनलाइन आवेदन के जरिए होगी। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन प्रारंभ होने से पहले अपना ओटीआर पंजीकरण पूरा कर लें और ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। विस्तृत विज्ञापन में शैक्षिक अर्हताएं, आरक्षण, जाति प्रमाणपत्रों के प्रोफार्मा, शुल्क भुगतान, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी दी जाएगी।
इस बार चयन तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया
1. प्रारंभिक परीक्षा
2. मुख्य लिखित परीक्षा
3. साक्षात्कार
अब तक केवल स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति होती थी और स्क्रीनिंग के अंक चयन में नहीं जोड़े जाते थे। नई प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होगी।