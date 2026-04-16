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क्या 2027 चुनाव से पहले शाइस्ता, जैनब और आयशा करेंगी सरेंडर? माफिया अतीक की मौत के बाद चल रहीं परार

उमेश पाल हत्याकांड के तीन साल बाद भी शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा और आयशा नूरी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यूपी पुलिस, एसटीएफ और अन्य एजेंसियां लगातार तलाश कर रही हैं।

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Anuj Singh

Apr 16, 2026

क्या 2027 चुनाव से पहले करेंगी सरेंडर?

क्या 2027 चुनाव से पहले करेंगी सरेंडर?

UP Politics: उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के परिवार की तीन महिलाएं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन ईनामी आयशा नूरी यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। तीनों पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का आरोप है। पुलिस, एसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और ईडी इनका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तीन साल बाद भी इनका सुराग नहीं मिल पाया है।

घटना का बैकग्राउंड

24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में वकील उमेश पाल और उनके दो पुलिस गार्डों की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। इस मामले में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, बेटे असद और अन्य गुर्गों पर मुख्य आरोप लगे। अतीक उस समय गुजरात की जेल में था और अशरफ बरेली जेल में। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या की साजिश रची गई थी। शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा पर आरोप है कि उसने शूटर्स को मदद की और साजिश में शामिल थी। अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी इसी मामले में आरोप लगा। शूटर्स अरमान, साबिर और गुड्डू मुस्लिम सीसीटीवी में गोली चलाते दिखे। हत्या के बाद ये महिलाएं फरार हो गईं।

आखिरी लोकेशन और तलाश

शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन प्रयागराज के चकिया इलाके में मिली थी। उसके बाद दिल्ली और फिर ओडिशा में उसका पता चला। पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह दुबई पहुंच गई। जैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई दिनों तक प्रयागराज में रही। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि अतीक और अशरफ को फंसाया जा रहा है। बाद में उसकी लोकेशन लखनऊ और फिर प्रयागराज के हटवा गांव (उसके मायके) में मिली। पुलिस ने हटवा गांव में ड्रोन और कई टीमों से घेराबंदी कर तलाशी ली, लेकिन जैनब नहीं मिली। उसकी भी दुबई में होने की चर्चा है। आयशा नूरी की लोकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। तीनों महिलाएं अब गुमनामी के अंधेरे में हैं। यूपी पुलिस ने 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया। दिल्ली के एयरपोर्ट पर लुक आउट नोटिस लगाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

इनाम और केस

शाइस्ता परवीन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। जैनब फातिमा और आयशा नूरी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम है। हाल की खबरों में इन इनामों को बढ़ाने और इन्हें मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल करने की बात चल रही है। शाइस्ता पर 7 मामले दर्ज हैं। उसके नाम पर 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति बताई जाती है। पुलिस ने उसके दो मकान गिरा दिए। जैनब फातिमा पर 4 मामले हैं। वह बीए पास है और 50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन मानी जाती है। उसके और उसके भाइयों के कई मकान गिराए गए। आयशा नूरी पर भी उमेश पाल मामले में आरोप है।

अतीक के परिवार की कुल 16 संपत्तियां गिराई जा चुकी हैं। अतीक के दो बेटे उमर और अली जेल में हैं। तीसरा बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया था। दो छोटे बेटे अहजम और अबान हटवा इलाके में रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा में गनर तैनात हैं।

2027 चुनाव और सियासी चर्चा

2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरे प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या चुनाव के दौरान ये तीनों महिलाएं सामने आएंगी। क्या वे खुद सरेंडर करेंगी या पुलिस उन्हें पकड़कर लाएगी? यह सवाल अभी अनसुलझा है। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने इनकी तलाश को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि तलाश जारी है। अतीक अहमद को लेकर पहले भी सियासी बहस होती रही है। ऐसे में ये महिलाएं अगर चुनाव के समय सामने आईं तो बड़ा घटनाक्रम बन सकता है।

पुलिस की चुनौती

यूपी पुलिस, एसटीएफ और ईडी लगातार कोशिश कर रही हैं। कई राज्यों में छापे मारे गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब इंटरपोल नोटिस जारी करने की भी बात चल रही है। माफिया परिवार की इन महिलाओं की फरारी दिखाती है कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ कितना गहरा हो सकता है। परिजनों और इलाके के लोग अभी भी इस पूरे मामले पर चर्चा करते हैं। उमेश पाल परिवार को भी धमकियां मिल रही हैं। पुलिस का कहना है कि जांच तेज है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है।

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Published on:

16 Apr 2026 01:55 pm

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