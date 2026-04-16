क्या 2027 चुनाव से पहले शाइस्ता, जैनब और आयशा करेंगी सरेंडर? माफिया अतीक की मौत के बाद चल रहीं परार

शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन प्रयागराज के चकिया इलाके में मिली थी। उसके बाद दिल्ली और फिर ओडिशा में उसका पता चला। पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह दुबई पहुंच गई। जैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई दिनों तक प्रयागराज में रही। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि अतीक और अशरफ को फंसाया जा रहा है। बाद में उसकी लोकेशन लखनऊ और फिर प्रयागराज के हटवा गांव (उसके मायके) में मिली। पुलिस ने हटवा गांव में ड्रोन और कई टीमों से घेराबंदी कर तलाशी ली, लेकिन जैनब नहीं मिली। उसकी भी दुबई में होने की चर्चा है। आयशा नूरी की लोकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। तीनों महिलाएं अब गुमनामी के अंधेरे में हैं। यूपी पुलिस ने 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया। दिल्ली के एयरपोर्ट पर लुक आउट नोटिस लगाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।