मौनी अमावस्या पर हंगामा: अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रशासन सख्त, CM बोले- धर्म की आड़ में साजिश बर्दाश्त नहीं

प्रशासन ने सवाल किया कि मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद ने पांटून पुल का बैरियर तोड़ा और बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम स्नान की कोशिश की। इससे भगदड़ का खतरा पैदा हुआ और श्रद्धालुओं को वापस लौटने में कठिनाई हुई। अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की और बाद में आरोप उन्हें डालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई बग्घी नहीं थी, बल्कि पालकी से स्नान के लिए जा रहे थे और सीसीटीवी में सच्चाई साफ दिख रही है।