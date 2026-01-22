22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मौनी अमावस्या पर हंगामा: अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रशासन सख्त, CM बोले- धर्म की आड़ में साजिश बर्दाश्त नहीं

Avimukteshwaranand magh mela notice prayagraj: प्रयागराज में माघ मेले और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए दूसरा नोटिस भेजा है। नोटिस में मौनी अमावस्या के दिन पांटून पुल का बैरियर तोड़ने और भीड़ में बिना अनुमति के बग्घी घुसाने के मामलों [&hellip;]

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohd Danish

Jan 22, 2026

avimukteshwaranand magh mela notice prayagraj

अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रशासन सख्त | Image - X/@myogiadityanath

Avimukteshwaranand magh mela notice prayagraj: प्रयागराज में माघ मेले और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए दूसरा नोटिस भेजा है। नोटिस में मौनी अमावस्या के दिन पांटून पुल का बैरियर तोड़ने और भीड़ में बिना अनुमति के बग्घी घुसाने के मामलों पर सवाल उठाए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं।

अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब

अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगिराज ने बताया कि नोटिस बुधवार शाम 7 बजे शिविर के पीछे चस्पा किया गया था, जबकि उस पर 18 जनवरी की तारीख अंकित थी। इसके जवाब में गुरुवार सुबह 8 बजे अविमुक्तेश्वरानंद ने तीन पेज का विस्तृत उत्तर मेला कार्यालय को भेजा। उन्होंने कहा कि प्रशासन नोटिस खेल रहा है और मौनी अमावस्या का स्नान अभी नहीं हुआ है, इसलिए बसंत स्नान पहले नहीं किया जा सकता।

योगी का संदेश: धर्म और परंपरा को नहीं तोड़ा जा सकता

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म की आड़ में ऐसे कालनेमि लोग सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि संन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कोई चीज नहीं होती और ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है।

पहला नोटिस सवाल और उत्तर: बैरियर तोड़ना और भीड़ में बग्घी

प्रशासन ने सवाल किया कि मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद ने पांटून पुल का बैरियर तोड़ा और बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम स्नान की कोशिश की। इससे भगदड़ का खतरा पैदा हुआ और श्रद्धालुओं को वापस लौटने में कठिनाई हुई। अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की और बाद में आरोप उन्हें डालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई बग्घी नहीं थी, बल्कि पालकी से स्नान के लिए जा रहे थे और सीसीटीवी में सच्चाई साफ दिख रही है।

दूसरा नोटिस सवाल और उत्तर: शंकराचार्य का दावा

प्रशासन ने यह भी सवाल उठाया कि अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके शंकराचार्य होने पर रोक लगाई हुई है। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस मामले में अधिकारी टिप्पणी न करें और उनके वकील की ओर से 20 जनवरी को ई-मेल के जरिए पहले ही जवाब भेजा जा चुका है।

मौनी अमावस्या का दिन: धरना और हंगामा

18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में संगम स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोककर पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की हुई, जिससे अविमुक्तेश्वरानंद नाराज होकर शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस घटना ने मेला प्रशासन और संत के बीच विवाद को और बढ़ा दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 03:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मौनी अमावस्या पर हंगामा: अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रशासन सख्त, CM बोले- धर्म की आड़ में साजिश बर्दाश्त नहीं

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने क्या कहा था? असली वीडियो वायरल: रामभद्राचार्य बोले- उन्होंने ही अन्याय किया

swami avimukteshwaranand controversy update original video is going viral prayagraj news
प्रयागराज

अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की तैयारी! प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा

Swami Avimukteshwaranand, Magh Mela, Prayagraj, notice, Shankaracharya, Mela Authority, entry ban, pontoon bridge, crowd, Mouni Amavasya, controversy, administration, legal notice
प्रयागराज

प्रयागराज प्रशासन को शंकराचार्य की तरफ से जवाब 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस ले, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट
प्रयागराज

‘शराब और स्त्री की गुलामी से कुछ नहीं मिलने वाला’, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान

aniruddhacharya big statement said nothing will be gained from alcohol and slavery of women
प्रयागराज

सेना का एयरक्राफ्ट तालाब में गिरा, अब तक 2 लोगों को बचाया गया…लोग बोले – धमाका हुआ

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.