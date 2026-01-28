अविमुक्तेश्वरानंद का बिना स्नान माघ मेला छोड़ने का ऐलान, बोले- ऐसा सोचा भी नहीं था

Photo: Ians
कराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के माघ मेले से लौटने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें बिना स्नान किए, भारी मन से इस पावन भूमि को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह घटना न सिर्फ आत्मा को झकझोरने वाली है, बल्कि न्याय और मानवता पर सामूहिक भरोसे को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है।
अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि जो कहना था, कह चुके हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है। कल प्रशासन की ओर से ब्रह्मचारी के माध्यम से और मुख्य कार्याधिकारी चंद्र प्रकाश उपाध्याय द्वारा पत्र भेजा गया। उसमें कहा गया कि सम्मानपूर्वक पालकी से संगम ले जाकर अधिकारियों की मौजूदगी में स्नान कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रयागराज की धरती सदैव आस्था, शांति और आत्मिक शुद्धता का केंद्र रही है। हम भी श्रद्धा और धार्मिक शांति की भावना से यहां आए थे। लेकिन अब ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में वापस होना पड़ रहा है। यह घटना हमारी कल्पना से परे है और आत्मा को कचोटने वाली है। न्याय और मानवता पर विश्वास को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग