अविमुक्तेश्वरानंद का बिना स्नान माघ मेला छोड़ने का ऐलान, बोले- ऐसा सोचा भी नहीं था

कराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के माघ मेले से लौटने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें बिना स्नान किए, भारी मन से इस पावन भूमि को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह घटना न सिर्फ आत्मा को झकझोरने वाली है, बल्कि न्याय और मानवता पर सामूहिक भरोसे को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है।