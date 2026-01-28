28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

अविमुक्तेश्वरानंद का बिना स्नान माघ मेला छोड़ने का ऐलान, बोले- ऐसा सोचा भी नहीं था

माघ मेला विवाद में बड़ा मोड़ आ गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिना स्नान किए इस पवित्र धरती से लौटना पड़ रहा है और यह उनके लिए “अत्यंत दुखद और अकल्पनीय” क्षण है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Aman Pandey

Jan 28, 2026

Avi

Photo: Ians

कराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के माघ मेले से लौटने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें बिना स्नान किए, भारी मन से इस पावन भूमि को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह घटना न सिर्फ आत्मा को झकझोरने वाली है, बल्कि न्याय और मानवता पर सामूहिक भरोसे को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है।

प्रशासन ने स्नान कराने का प्रस्ताव भेजा: शंकराचार्य

अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि जो कहना था, कह चुके हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है। कल प्रशासन की ओर से ब्रह्मचारी के माध्यम से और मुख्य कार्याधिकारी चंद्र प्रकाश उपाध्याय द्वारा पत्र भेजा गया। उसमें कहा गया कि सम्मानपूर्वक पालकी से संगम ले जाकर अधिकारियों की मौजूदगी में स्नान कराया जाएगा।

“बहुत भारी मन से लौटना पड़ रहा है”

उन्होंने कहा कि प्रयागराज की धरती सदैव आस्था, शांति और आत्मिक शुद्धता का केंद्र रही है। हम भी श्रद्धा और धार्मिक शांति की भावना से यहां आए थे। लेकिन अब ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में वापस होना पड़ रहा है। यह घटना हमारी कल्पना से परे है और आत्मा को कचोटने वाली है। न्याय और मानवता पर विश्वास को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 10:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अविमुक्तेश्वरानंद का बिना स्नान माघ मेला छोड़ने का ऐलान, बोले- ऐसा सोचा भी नहीं था

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने बाहर निकाला, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा था 10 में से 9 महामंडलेश्वर झूठे

प्रयागराज

यूपी में हलचल: अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन पर संत समाज की प्रतिक्रिया, सनातन परंपरा से जुड़ने का खुला आमंत्रण

swami avimukteshwaranand reacts bareilly City Magistrate Alankar Agnihotri
प्रयागराज

शंकराचार्य का बुलावा! इस्तीफे के बाद बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव

धर्म, शिक्षा और प्रशासन के संगम पर खड़ा एक इस्तीफा: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को शंकराचार्य का धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

क्या होता है शैय्या दान? माघ मेले में कल्पवास के बाद भक्त कर रहे यह दान, जानें क्यों

प्रयागराज

अविमुक्तेश्वरानंद का दावा: केशव मौर्य को जानबूझकर रोका जा रहा, समझदार नेता को किया जा रहा साइडलाइन

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.