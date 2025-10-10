घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने गहनों से भरा पर्स छीना, इलाके में हड़कंप

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार
शहर में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। झूंसी की रहने वाली एक महिला जब ऑटो से घर लौट रही थी, तभी गोबर गली के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका पीछा करते हुए हाथ से गहनों से भरा पर्स झपट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बदमाशों का सुभाष चौराहा तक पीछा किया, लेकिन वे फरार होने में कामयाब रहे।
पीड़िता ने बताया कि पर्स में दो मंगलसूत्र, दो अंगूठियां, एक जोड़ी झुमके, एक मोबाइल फोन और करीब 12 हजार रुपये नकद थे। महिला ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।
पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में टीम गठित की गई है। फिलहाल अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। शहर में दिनदहाड़े हुई इस घटना से लोगों में दहशत है और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
