घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने गहनों से भरा पर्स छीना, इलाके में हड़कंप

शहर में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। झूंसी की रहने वाली एक महिला जब ऑटो से घर लौट रही थी, तभी गोबर गली के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका पीछा करते हुए हाथ से गहनों से भरा पर्स झपट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बदमाशों का सुभाष चौराहा तक पीछा किया, लेकिन वे फरार होने में कामयाब रहे।