घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने गहनों से भरा पर्स छीना, इलाके में हड़कंप

ChatGPT said: शहर में दिनदहाड़े हुई चेन स्नेचिंग से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 10, 2025

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार

शहर में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। झूंसी की रहने वाली एक महिला जब ऑटो से घर लौट रही थी, तभी गोबर गली के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका पीछा करते हुए हाथ से गहनों से भरा पर्स झपट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बदमाशों का सुभाष चौराहा तक पीछा किया, लेकिन वे फरार होने में कामयाब रहे।

गहनों से भरा पर्स लेकर फरार

पीड़िता ने बताया कि पर्स में दो मंगलसूत्र, दो अंगूठियां, एक जोड़ी झुमके, एक मोबाइल फोन और करीब 12 हजार रुपये नकद थे। महिला ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।

सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में टीम गठित की गई है। फिलहाल अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। शहर में दिनदहाड़े हुई इस घटना से लोगों में दहशत है और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

10 Oct 2025 08:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने गहनों से भरा पर्स छीना, इलाके में हड़कंप

