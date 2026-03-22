विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में भाजपा, लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज महानगर टीम घोषित, पुराने चेहरों पर फिर भरोसा

BJP (फोटो- ANI)
UP Politics: लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रयागराज महानगर की जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है। यह घोषणा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर हुई है। इसमें कई नए और पुराने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। संगठन ने जातीय समीकरण, महिलाओं को प्रतिनिधित्व और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर खास ध्यान दिया है।
महानगर इकाई में कुल आठ जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:-
इन उपाध्यक्षों को संगठन मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला महामंत्री और जिला मंत्री
संगठन ने इनके जरिए जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा जताया गया है।
आठ जिला मंत्री भी घोषित किए गए हैं-
ये सभी जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण पद
इस कार्यकारिणी में चार महिलाओं को जगह देकर भाजपा ने संदेश दिया है कि पार्टी आधी आबादी को भी उचित प्रतिनिधित्व दे रही है। महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि वे संगठन के हित में लगातार सक्रिय रहें। सबको साथ लेकर काम करें। किसी भी तरह की गुटबाजी या मनमुटाव न होने पाए।
जिन लोगों को इस कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली, उन्हें जल्द ही अन्य जिम्मेदारियां दी जाएंगी। गंगापार और यमुनापार की अलग-अलग टीम भी घोषित कर दी गई है। इन टीमों में भी महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभी जातियों और वर्गों के लोगों को अवसर देने की कोशिश की गई है।
यह कार्यकारिणी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संगठन अब मजबूत टीम के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी पदाधिकारी मिलकर प्रयागराज में भाजपा को और मजबूत बनाने का काम करेंगे।
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