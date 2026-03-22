विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में भाजपा, लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज महानगर टीम घोषित, पुराने चेहरों पर फिर भरोसा

UP Politics: लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रयागराज महानगर की जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है। यह घोषणा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर हुई है। इसमें कई नए और पुराने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। संगठन ने जातीय समीकरण, महिलाओं को प्रतिनिधित्व और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर खास ध्यान दिया है।