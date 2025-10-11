नदी में मिली पांच दिन से लापता नवविवाहिता की लाश, मचा हड़कंप

रविता की बड़ी बहन ने बताया कि शादी के बाद वह कुछ दिन अपने पति राकेश के साथ पिपरी कोतवाली के कमालपुर बरेठी में रही थी। इसके बाद वह ससुराल लौट गई। 5 अक्टूबर को वह अपने पति के साथ प्रयागराज के झलवा मेले में घूमने गई थी, जहां से वह संदिग्ध हालात में लापता हो गई। पति राकेश ने घर लौटकर रविता की मां कुंती देवी को इसकी जानकारी दी। बेटी के लापता होने की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया।