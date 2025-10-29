रेलवे में क्लर्क के 3058 पदों पर बंपर भर्ती, 27 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

रेलवे में एनटीपीसी के तहत 3058 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में सबसे ज्यादा 2424 पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए हैं। इसके अलावा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 पद और ट्रेन क्लर्क के 77 पद रखे गए हैं।
आरआरबी प्रयागराज के तहत 303 पदों पर भर्ती होगी जिनमें 293 पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 8 पद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 2 पद ट्रेन क्लर्क के हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के पदों के लिए कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग की गति अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।
पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जो डेढ़ घंटे की होगी। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 40 प्रश्न सामान्य जागरूकता से, 30 गणित से और 30 तर्कशक्ति से। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगी। CBT-1 की मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को CBT-2 के लिए बुलाया जाएगा। यह भी डेढ़ घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे 50 सामान्य जागरूकता से, 35 गणित से और 35 तर्कशक्ति से।
अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क के पदों के लिए अंत में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। यह क्वालिफाइंग टेस्ट होगा — यानी इसे पास करना जरूरी है, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।
