रेलवे में क्लर्क के 3058 पदों पर बंपर भर्ती, 27 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

आरआरबी प्रयागराज के तहत 303 पदों पर भर्ती होगी जिनमें 293 पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 8 पद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 2 पद ट्रेन क्लर्क के हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के पदों के लिए कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग की गति अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।