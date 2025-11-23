माघ मेला में 400 एआई कैमरे संभालेंगे सुरक्षा की कमान, 800 हेक्टेयर में तैयार होगा विशाल आयोजन

फाइल फोटो
इस बार माघ मेला और बड़े रूप में बसाया जाएगा। मेले का क्षेत्र 800 हेक्टेयर तक बढ़ाया जा रहा है, जो अरेल से लेकर हटा पट्टी तक फैलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेले में सुरक्षा और स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग 400 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, जो पूरे मेले की लगातार निगरानी करेंगे।
मेला क्षेत्र में सुविधाओं को भी काफी बढ़ाया जा रहा है। यहां 242 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन, 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 360 किलोमीटर एलटी विद्युत लाइन और 160 किलोमीटर सड़क मार्ग विकसित किए जाएंगे। मेले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 20-20 बेड वाले दो अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 42 नई पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं और पुलिस लाइन का निर्माण भी शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने पहले मां गंगा का विधि-विधान से पूजन किया और फिर संगम तट पर स्थित बड़े हनुमानजी के मंदिर में दर्शन किए। पूजा के दौरान महंत बलवीर गिरि भी मौजूद रहे।
इसके बाद सीएम ने मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें बताया कि इस बार पिछले मेले की तुलना में 20% तेजी से काम हो रहा है। सभी पांटून पुल लगभग तैयार हैं, जबकि पिछले साल इस समय तक पुल बनना भी शुरू नहीं हुआ था। भूमि समतलीकरण, घाटों की तैयारी और प्रकाश व्यवस्था पर भी तेजी से काम चल रहा है। कई घाटों पर लाइटिंग लग भी चुकी है।
सीएम योगी ने वीआईपी घाट पर फ्लोटिंग जेटी पर बैठकर गंगा पूजन भी किया। इस दौरान मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, डीएम मनीष वर्मा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दिन में मुख्यमंत्री ने शहर उत्तरी के बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के रामबाग स्थित आवास पर बने नए हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
