Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

माघ मेला में 400 एआई कैमरे संभालेंगे सुरक्षा की कमान, 800 हेक्टेयर में तैयार होगा विशाल आयोजन

इस बार माघ मेला और बड़े रूप में बसाया जाएगा। मेले का क्षेत्र 800 हेक्टेयर तक बढ़ाया जा रहा है, जो अरेल से लेकर हटा पट्टी तक फैलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेले में सुरक्षा और स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 23, 2025

Electronic informers of police: CCTV cameras are playing an important role in cases like theft, murder

फाइल फोटो

इस बार माघ मेला और बड़े रूप में बसाया जाएगा। मेले का क्षेत्र 800 हेक्टेयर तक बढ़ाया जा रहा है, जो अरेल से लेकर हटा पट्टी तक फैलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेले में सुरक्षा और स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग 400 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, जो पूरे मेले की लगातार निगरानी करेंगे।

42 नई पुलिस चौकियां की जा रही हैं स्थापित

मेला क्षेत्र में सुविधाओं को भी काफी बढ़ाया जा रहा है। यहां 242 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन, 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 360 किलोमीटर एलटी विद्युत लाइन और 160 किलोमीटर सड़क मार्ग विकसित किए जाएंगे। मेले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 20-20 बेड वाले दो अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 42 नई पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं और पुलिस लाइन का निर्माण भी शुरू हो गया है।

माघ मेले की तैयारियों का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने पहले मां गंगा का विधि-विधान से पूजन किया और फिर संगम तट पर स्थित बड़े हनुमानजी के मंदिर में दर्शन किए। पूजा के दौरान महंत बलवीर गिरि भी मौजूद रहे।

सीएम ने मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक

इसके बाद सीएम ने मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें बताया कि इस बार पिछले मेले की तुलना में 20% तेजी से काम हो रहा है। सभी पांटून पुल लगभग तैयार हैं, जबकि पिछले साल इस समय तक पुल बनना भी शुरू नहीं हुआ था। भूमि समतलीकरण, घाटों की तैयारी और प्रकाश व्यवस्था पर भी तेजी से काम चल रहा है। कई घाटों पर लाइटिंग लग भी चुकी है।

सीएम योगी ने वीआईपी घाट पर किया गंगा पूजन

सीएम योगी ने वीआईपी घाट पर फ्लोटिंग जेटी पर बैठकर गंगा पूजन भी किया। इस दौरान मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, डीएम मनीष वर्मा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दिन में मुख्यमंत्री ने शहर उत्तरी के बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के रामबाग स्थित आवास पर बने नए हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Nov 2025 10:04 pm

Published on:

23 Nov 2025 10:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / माघ मेला में 400 एआई कैमरे संभालेंगे सुरक्षा की कमान, 800 हेक्टेयर में तैयार होगा विशाल आयोजन

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजमगढ़ में दो सड़क हादसों के बाद हुआ बवाल, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन,चालक फरार

Road Accident
यूपी न्यूज

UP Weather: उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा गिराएगी पारा, अगले 5 दिनों में ठंड से बढ़ेंगी मुश्किलें

यूपी न्यूज

5 दिन के भीतर दो से तीन डिग्री तक यूपी में गिरेगा तापमान, देखें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

प्रयागराज

पिस्टल की नोक पर बार-बार दुष्कर्म: प्रयागराज में मैनेजर ने कर्मचारी की पत्नी को बनाया शिकार, नहाते वक्त बनाये वीडियो से ब्लैकमेल

prayagraj toll manager rape case blackmail pistol video wife allegation
प्रयागराज

अब सिर्फ एक ही जगह भरे जाएंगे SIR फॉर्म, नियम तोड़ा तो होगी बड़ी कार्रवाई

Up news, gorakhpur
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.