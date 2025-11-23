माघ मेला में 400 एआई कैमरे संभालेंगे सुरक्षा की कमान, 800 हेक्टेयर में तैयार होगा विशाल आयोजन

इसके बाद सीएम ने मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें बताया कि इस बार पिछले मेले की तुलना में 20% तेजी से काम हो रहा है। सभी पांटून पुल लगभग तैयार हैं, जबकि पिछले साल इस समय तक पुल बनना भी शुरू नहीं हुआ था। भूमि समतलीकरण, घाटों की तैयारी और प्रकाश व्यवस्था पर भी तेजी से काम चल रहा है। कई घाटों पर लाइटिंग लग भी चुकी है।