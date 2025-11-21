Prayagraj: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 22 नवंबर को देखेंगे माघ मेला की तैयारियां, करेंगे लेटे हनुमान जी का दर्शन

CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन से पहले जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और माघ मेला–2026 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाएंगे वहां से फिर संगम पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम
सुबह 09:45 बजे – आगमन
सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन हेलीपैड पर राजकीय हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां अधिकारी उनका औपचारिक स्वागत करेंगे।
09:50 बजे – होटल कान्हा श्याम
हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे होटल कान्हा श्याम जाएंगे। यहां वे एक निजी वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। होटल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।
10:10 बजे – संगम नोज के लिए प्रस्थान
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनका काफिला कार द्वारा संगम नोज के लिए रवाना होगा।
10:30 बजे – संगम नोज पर गंगा पूजन
सीएम संगम नोज पर गंगा पूजन करेंगे। संतों और धर्माचार्यों की उपस्थिति में पारंपरिक विधि से पूजा-अर्चना आयोजित की जाएगी।
10:45 – 11:15 बजे – मेला क्षेत्र निरीक्षण एवं बड़े हनुमान मंदिर दर्शन
पूजन के बाद मुख्यमंत्री मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरान वे मार्ग, सुरक्षा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेंगे।
11:20 – 11:50 बजे – ICCC सभागार में समीक्षा बैठक
मेला प्राधिकरण स्थित आईसीसीसी सभागार में मुख्यमंत्री माघ मेला–2026 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रशासन, पुलिस और मेला विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
11:55 बजे – परेड ग्राउंड हेलीपैड के लिए प्रस्थान
समीक्षा बैठक के बाद वे कार से परेड ग्राउंड स्थित हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे।
12:00 बजे – बमरौली एयरपोर्ट के लिए उड़ान
परेड ग्राउंड से सीएम हेलीकॉप्टर द्वारा बमरौली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे।
12:20 बजे – बमरौली एयरपोर्ट पहुंचकर आगे की यात्रा पर प्रस्थान
दोपहर 12:20 बजे वे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहीं से आगे की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे।
