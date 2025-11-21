Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Prayagraj: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 22 नवंबर को देखेंगे माघ मेला की तैयारियां, करेंगे लेटे हनुमान जी का दर्शन

सीएम योगी कल शनिवार को प्रयागराज दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह जनवरी 2026 से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों की गहन समीक्षा करेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 21, 2025

CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन से पहले जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और माघ मेला–2026 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाएंगे वहां से फिर संगम पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम

सुबह 09:45 बजे – आगमन
सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन हेलीपैड पर राजकीय हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां अधिकारी उनका औपचारिक स्वागत करेंगे।

09:50 बजे – होटल कान्हा श्याम
हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे होटल कान्हा श्याम जाएंगे। यहां वे एक निजी वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। होटल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

10:10 बजे – संगम नोज के लिए प्रस्थान
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनका काफिला कार द्वारा संगम नोज के लिए रवाना होगा।

10:30 बजे – संगम नोज पर गंगा पूजन
सीएम संगम नोज पर गंगा पूजन करेंगे। संतों और धर्माचार्यों की उपस्थिति में पारंपरिक विधि से पूजा-अर्चना आयोजित की जाएगी।

10:45 – 11:15 बजे – मेला क्षेत्र निरीक्षण एवं बड़े हनुमान मंदिर दर्शन
पूजन के बाद मुख्यमंत्री मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरान वे मार्ग, सुरक्षा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेंगे।

11:20 – 11:50 बजे – ICCC सभागार में समीक्षा बैठक
मेला प्राधिकरण स्थित आईसीसीसी सभागार में मुख्यमंत्री माघ मेला–2026 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रशासन, पुलिस और मेला विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

11:55 बजे – परेड ग्राउंड हेलीपैड के लिए प्रस्थान
समीक्षा बैठक के बाद वे कार से परेड ग्राउंड स्थित हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे।

12:00 बजे – बमरौली एयरपोर्ट के लिए उड़ान
परेड ग्राउंड से सीएम हेलीकॉप्टर द्वारा बमरौली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे।

12:20 बजे – बमरौली एयरपोर्ट पहुंचकर आगे की यात्रा पर प्रस्थान
दोपहर 12:20 बजे वे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहीं से आगे की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 07:06 am

Published on:

21 Nov 2025 07:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Prayagraj: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 22 नवंबर को देखेंगे माघ मेला की तैयारियां, करेंगे लेटे हनुमान जी का दर्शन

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Prayagraj: स्टाम्प चोरी में प्रयागराज सबसे टॉप पर, 3 हजार से ज्यादा मामले सिर्फ इस जिले में

प्रयागराज

यूपी में अब बढ़ेगी ठंड, बारिश, कोहरा और शीतलहर पर मौसम विभाग का नया अलर्ट

up weather alert heavy rain in 27 districts on august 7 and 8
प्रयागराज

प्रयागराज: जम्मू मेल समेत11 ट्रेनों का बदला रूट, रेलवे ने जारी की नई जानकारी

प्रयागराज

अब गूगल मैप पर दिखेगी माघ मेला क्षेत्र की पूरी जानकारी, सभी घाटों को मिलेगा यूनिक नंबर

प्रयागराज

छात्रों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन उग्र, कैंपस में जमकर हंगामा और नारेबाजी

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.