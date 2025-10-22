यूपी में बढ़ने वाली है ठंड, रात में बढ़ेगी सर्दी, घने कोहरे के बीच तापमान 4°C तक गिरने की संभावना

आंचलिक मौसम केंद्र के विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, गुरुवार से रात का तापमान दो से चार डिग्री तक गिर सकता है। यह शीतकाल की शुरुआत का संकेत है। रात के समय खुले आसमान और हवा की वजह से ठंड ज्यादा महसूस होगी। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. हरपाल सिंह ने लोगों से कहा कि सुबह और रात के समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतें।