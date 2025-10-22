Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

यूपी में बढ़ने वाली है ठंड, रात में बढ़ेगी सर्दी, घने कोहरे के बीच तापमान 4°C तक गिरने की संभावना

यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है और नवंबर शुरू होने वाला है। इसी वजह से रातें अब सर्द होने लगी हैं।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 22, 2025

Big update regarding cold in UP

UP Weather: यूपी में ठंड को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट..

यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है और नवंबर शुरू होने वाला है। इसी वजह से रातें अब सर्द होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिर सकता है और कोहरा बढ़ने की संभावना है। रात का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

शाम होते ही मौसम हो जाएगा ठंडा

बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 30.9°C और न्यूनतम 20.5°C दर्ज किया गया। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने के कारण लोग अब कूलर और पंखे का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं और चादरें शुरुआती सर्दी से बचाव में मदद कर रही हैं।दोपहर में धूप थोड़ी गर्मी देती है, जबकि सुबह हल्का कोहरा भी दिख सकता है। दिन में हल्की गर्माहट के बावजूद शाम होते ही मौसम ठंडा हो जाएगा।

दो से चार डिग्री तक गिर सकता है तापमान

आंचलिक मौसम केंद्र के विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, गुरुवार से रात का तापमान दो से चार डिग्री तक गिर सकता है। यह शीतकाल की शुरुआत का संकेत है। रात के समय खुले आसमान और हवा की वजह से ठंड ज्यादा महसूस होगी। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. हरपाल सिंह ने लोगों से कहा कि सुबह और रात के समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 09:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / यूपी में बढ़ने वाली है ठंड, रात में बढ़ेगी सर्दी, घने कोहरे के बीच तापमान 4°C तक गिरने की संभावना

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संगम पर सनातनियों का अधिकार? शांडिल्य महाराज ने माघ मेले में मुस्लिमों पर लगाई रोक की मांग; अफसरों को लिखा पत्र

magh mela 2026 prayagraj muslims entry ban demand shandilya maharaj
प्रयागराज

SSC की बड़ी घोषणा, अगले छह महीने में होंगी 9 भर्ती परीक्षाएं, कांस्टेबल से लेकर स्टेनोग्राफर तक शामिल

प्रयागराज

प्रयागराज में ईंट मारकर रोडवेज ड्राइवर की हत्या, गुस्साई भीड़ ने तोड़ी गाड़ियां, हाईवे जाम

सोनभद्रा में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की माैत
प्रयागराज

प्रयागराज में शास्त्री पुल पर हुआ भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

शास्त्री पुल पर भीषण हादसा
प्रयागराज

प्रयागराज में दिवाली की रात दो ट्रक जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

प्रयागराज में दिवाली की रात दो ट्रक जलकर खाक
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.