यूपी में बढ़ने वाली है ठंड, रात में बढ़ेगी सर्दी, घने कोहरे के बीच तापमान 4°C तक गिरने की संभावना

UP Weather: यूपी में ठंड को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट..
यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है और नवंबर शुरू होने वाला है। इसी वजह से रातें अब सर्द होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिर सकता है और कोहरा बढ़ने की संभावना है। रात का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 30.9°C और न्यूनतम 20.5°C दर्ज किया गया। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने के कारण लोग अब कूलर और पंखे का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं और चादरें शुरुआती सर्दी से बचाव में मदद कर रही हैं।दोपहर में धूप थोड़ी गर्मी देती है, जबकि सुबह हल्का कोहरा भी दिख सकता है। दिन में हल्की गर्माहट के बावजूद शाम होते ही मौसम ठंडा हो जाएगा।
आंचलिक मौसम केंद्र के विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, गुरुवार से रात का तापमान दो से चार डिग्री तक गिर सकता है। यह शीतकाल की शुरुआत का संकेत है। रात के समय खुले आसमान और हवा की वजह से ठंड ज्यादा महसूस होगी। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. हरपाल सिंह ने लोगों से कहा कि सुबह और रात के समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतें।
