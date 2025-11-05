UP में बढ़ेगी ठंड! तापमान में आई गिरावट,IMD ने जारी किया मौसम अपडेट

उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदलने लगा है। बारिश के बाद अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को ठंड लग रही है। कई जगह लोग रात में कंबल और रजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3-4 दिनों में रात का तापमान और कम होने की संभावना है। लखनऊ के अमौसी मौसम केंद्र की जानकारी के मुताबिक, 5 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। आईएमडी ने यूपी के सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। 6 और 7 नवंबर को भी मौसम इसी तरह शुष्क रहेगा।