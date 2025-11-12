पछुआ हवाओं का दिखा असर,अब पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, पिछले 48 घंटे में कई जगहों पर शीत लहर का असर

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के अनुसार, अगले 7 दिनों तक यूपी का मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन सुबह और शाम को कोहरा घना हो सकता है। ठंडी हवाओं के कारण ठंडक और बढ़ सकती है। सुबह और शाम के समय ठंड में राज्य के कई जिलों में इजाफा महसूस किया गया।