22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

प्रयागराज

Railway News: गोरखपुर-प्रयागराज के बीच चलेंगी दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, जानिए समय और सुविधाएं

प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पहली जनवरी से ही स्पेशल ट्रेनें चलानी शुरू कर देगी। गोरखपुर से चलकर कई स्टेशनों से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

anoop shukla

Dec 22, 2025

Up news, Gorakhpur, prayagraj

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, माघ मेला स्पेशल ट्रेन

पूर्वांचल के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रयागराज में संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने एक जनवरी से गोरखपुर से प्रयागराज (झूंसी) के बीच दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

पंकज कुमार सिंह, CPRO

CPRO पूर्वोत्तर रेलवे पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05002/05001 नंबर की गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से 01, 03, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 30 जनवरी, 01, 13 एवं 15 फरवरी को तथा झूसी से 02, 04, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31 जनवरी, 02, 14 एवं 16 फरवरी को चलेगी।इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 07 कोच लगाए जाएंगे।

05004/05003 नंबर की गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से 02, 14, 17, 22, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी को तथा झूसी से 03, 15, 18, 23 जनवरी, 01 एवं 15 फरवरी को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, शयनयान श्रेणी के 06, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 08 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 कोच लगाए जाएंगे।

05002 गोरखपुर-झूसी माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से रात 09.30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन चौरीचौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर, मऊ, बनारस और ज्ञानपुर रोड होते हुए दूसरे दिन सुबह 06:00 बजे झूसी पहुंचेगी।

05001 झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल झूसी से रात 10.30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन ज्ञानपुर रोड, माधो सिंह, बनारस, मऊ, औंड़िहार, सलेमपुर, भटनी, देवरिया होते हुए दूसरे दिन सुबह 06:40 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

05004 गोरखपुर-झूसी माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से रात 09.30 बजे प्रस्थान करेगी। यहह ट्रेन चौरी चौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर, मऊ, बनारस और माधोसिंह होते हुए दूसरे दिन सुबह 06:00 बजे झूसी पहुंचेगी।

05003 झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल झूसी से सुबह 07.45 बजे प्रस्थान करेगी यह ट्रेन ज्ञानपुर रोड, बनारस, मऊ, सलेमपुर, भटनी व देवरिया होते हुए दूसरे दिन शाम 04.25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

Published on:

22 Dec 2025 10:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Railway News: गोरखपुर-प्रयागराज के बीच चलेंगी दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, जानिए समय और सुविधाएं

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

