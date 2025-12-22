Railway News: गोरखपुर-प्रयागराज के बीच चलेंगी दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, जानिए समय और सुविधाएं

CPRO पूर्वोत्तर रेलवे पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05002/05001 नंबर की गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से 01, 03, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 30 जनवरी, 01, 13 एवं 15 फरवरी को तथा झूसी से 02, 04, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31 जनवरी, 02, 14 एवं 16 फरवरी को चलेगी।इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 07 कोच लगाए जाएंगे।