शंकराचार्य के धरना स्थल पर ‘कंप्यूटर बाबा’ का अनोखा विरोध, जमीन पर लेटकर साधु-संतों के सम्मान का मुद्दा उठाया

Computer baba dharna in Prayagraj: शंकराचार्य जी के धरना स्थल पर उस वक्त माहौल और भी गरमा गया, जब प्रसिद्ध संत कंप्यूटर बाबा अचानक जमीन पर लेटकर धरने पर बैठ गए। उनका यह अनोखा विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। बड़ी संख्या में मौजूद संतों और समर्थकों के बीच कंप्यूटर बाबा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में साधु-संतों के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी हो रही है। उनके इस कदम को संत समाज की एकजुटता और सरकार के प्रति असंतोष की खुली अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है।