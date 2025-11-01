15 हजार की रिश्वत लेते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम की कार्रवाई

विभा के अनुसार, उसके खाते में अप्रैल में 30 हजार रुपये की राशि भेजी गई थी। शेष रकम दिलाने के लिए पुष्पेंद्र ने 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विजिलेंस की टीम ने शनिवार दोपहर खजुहा कार्यालय से पुष्पेंद्र सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके खिलाफ प्रयागराज सेक्टर के विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।