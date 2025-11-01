15 हजार की रिश्वत लेते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम की कार्रवाई

रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर
फतेहपुर जिले के खजुहा बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई आंगनबाड़ी कार्यकत्री की शिकायत पर की गई।
दरअसल, खजुहा ब्लॉक में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्री विभा ने 27 अक्टूबर को विजिलेंस एसपी कार्यालय में शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसे हर महीने 6 हजार रुपये मानदेय मिलता है और सितंबर 2021 से 2 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का नियम है। यह राशि बाल विकास परियोजना अधिकारी के जरिए मिलती है, जिसकी आईडी कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र संचालित करता है।
विभा के अनुसार, उसके खाते में अप्रैल में 30 हजार रुपये की राशि भेजी गई थी। शेष रकम दिलाने के लिए पुष्पेंद्र ने 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विजिलेंस की टीम ने शनिवार दोपहर खजुहा कार्यालय से पुष्पेंद्र सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके खिलाफ प्रयागराज सेक्टर के विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग