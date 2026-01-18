घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच संगम पर आस्था का सैलाब, 4.52 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए 800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले माघ मेले के सात सेक्टरों में विशेष इंतजाम किए गए थे। करीब 10 हजार पुलिसकर्मी, पीएसी, आरएएफ और सादी वर्दी में खुफिया जवान तैनात किए गए। स्नान घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर और गहरे पानी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। मेले की निगरानी के लिए 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एआई तकनीक वाले कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा एटीएस, बीडीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय रहीं। मेला क्षेत्र में बने कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही थी।