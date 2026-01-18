18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच संगम पर आस्था का सैलाब, 4.52 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर रविवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। मेला प्रशासन के अनुसार, इस दिन 4 करोड़ 52 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 18, 2026

magh mela 2026 special preparations for makar sankranti mauni amavasya news for devotees coming from 13 states

Magh Mela 2026: मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर खास तैयारी

माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर रविवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि पूरा इलाका मौन का जनसमुद्र नजर आया। मेला प्रशासन के अनुसार, इस दिन 4 करोड़ 52 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया।

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे लोग

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगे। साधु-संतों के साथ आम श्रद्धालु भी लगातार आस्था की डुबकी लगाते रहे। जैसे-जैसे दिन चढ़ा और धूप निकली, भीड़ और बढ़ती गई। करीब सुबह 11 बजे हेलिकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे माहौल और भक्तिमय हो गया।

करोड़ों लोग कर चुके थे स्नान

संगम समेत मेला क्षेत्र के 24 घाटों पर शनिवार से शुरू हुआ स्नान रविवार तक चलता रहा। संगम नोज, दशाश्वमेध घाट, राम घाट, काली घाट, कल्पवासी घाट के अलावा अरैल, झूंसी और फाफामऊ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शाम चार बजे तक ही 3.80 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे, जबकि प्रशासन का अनुमान था कि यह संख्या पांच करोड़ के पार जा सकती है।

निगरानी के लिए 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे

मौनी अमावस्या से एक दिन पहले, यानी शनिवार को भी करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज पर सबसे अधिक भीड़ रही। हालात पर नजर रखने के लिए जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मेला क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहे।

सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए 800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले माघ मेले के सात सेक्टरों में विशेष इंतजाम किए गए थे। करीब 10 हजार पुलिसकर्मी, पीएसी, आरएएफ और सादी वर्दी में खुफिया जवान तैनात किए गए। स्नान घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर और गहरे पानी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। मेले की निगरानी के लिए 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एआई तकनीक वाले कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा एटीएस, बीडीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय रहीं। मेला क्षेत्र में बने कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 11:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच संगम पर आस्था का सैलाब, 4.52 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रात में घना कोहरा, दिन में खिली धूप की राहत, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

up dense fog cold wave visibility alert
प्रयागराज

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य को पुलिस ने चौकी में ले जाकर घसीटा और पीटा, नहीं कर पाए स्नान

प्रयागराज

माघ मेले में शंकराचार्य को पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की, अविमुक्तेश्वरानंद ने सन्नान करने से किया मना

शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस में हुई धक्का-मुक्की
प्रयागराज

कौन हैं गूगल गोल्डन बाबा? सिर पर चांदी का मुकुट, हाथों में सोने के लड्डू गोपाल

कौन हैं ‘गूगल गोल्डन बाबा’
प्रयागराज

मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले बनाया पापा के लिए वीडियो, फिर लटकर दे दी जान

प्रयागराज में JEE छात्र ने छोड़ा आखिरी वीडियो
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.