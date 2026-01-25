केशव प्रसाद मौर्या आज जाएंगे प्रयागराज, क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मनाने का है प्लान?

इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि उप मुख्यमंत्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही किसी सरकारी कार्यक्रम में ऐसी मुलाकात का उल्लेख किया गया है।