प्रयागराज

केशव प्रसाद मौर्या आज जाएंगे प्रयागराज, क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मनाने का है प्लान?

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रयागराज दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से संभावित मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 25, 2026

keshav prasad maurya

PC: IANS

Deputy CM Keshav Prasad Maurya News: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज शाम लगभग 4.30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पार्टी संगठन की ओर से आवश्यक तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद वे सीधे सर्किट हाउस जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे।

माघ मेला का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि उनका माघ मेला क्षेत्र में जाने का कोई आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार फिलहाल उनका माघ मेला भ्रमण का कोई प्रस्ताव नहीं है, हालांकि परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से करेंगे संवाद

प्रयागराज पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों, जनसमस्याओं और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में स्थानीय स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और संगठन की मजबूती को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा का दौर

इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि उप मुख्यमंत्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही किसी सरकारी कार्यक्रम में ऐसी मुलाकात का उल्लेख किया गया है।

मुलाकात हुई तो बढ़ सकती है राजनीतिक हलचल

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका असर यूपी की राजनीति पर पड़ सकता है। इससे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो सकती है।

सभी की नजरें प्रयागराज दौरे पर

फिलहाल सभी की नजरें उप मुख्यमंत्री के प्रयागराज दौरे पर टिकी हुई हैं। उनके कार्यक्रम और संभावित मुलाकातों को लेकर दिनभर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे से प्रदेश की राजनीति में क्या नए संकेत मिलते हैं।

