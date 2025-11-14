Red Fort Blast: “डॉ.शाहीन ने कभी नहीं पहना हिजाब…” फार्माकोलॉजी विभाग में थी इकलौती छात्रा

कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि एमबीबीएस पूरा करने के बाद जब वह अपने घर गईं और बाद में एमडी करने वापस लौटीं, तो उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगे। वह पहले की तुलना में बहुत शांत और सब से कटकर रहने लगी थीं। दिल्ली धमाके के मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन सईद के बारे में जानकारी जुटाने के लिए खुफिया एजेंसी गुरुवार को एक बार फिर एमएलएन मेडिकल कॉलेज पहुँची। जांच में पता चला कि कॉलेज के समय में उनके दो–तीन बेहद करीबी दोस्त थे, जिनसे वह अपनी बातें साझा करती थीं। इनमें हॉस्टल में रहने वाली उनकी कुछ सहेलियां भी शामिल थीं।