शिक्षा सेवा चयन आयोग की TGT परीक्षा स्थगित, 18-19 दिसंबर की तारीख टली

आयोग में अध्यक्ष पद को लेकर गतिरोध बना हुआ है। प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद वरिष्ठतम सदस्य राम सुचित को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। वह फिलहाल केवल रोजमर्रा के काम देखेंगे। इसी कारण असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT भर्ती परीक्षाएं पहले ही स्थगित हो चुकी हैं। अब TGT परीक्षा भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक स्थगित कर दी गई है।