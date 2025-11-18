Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

शिक्षा सेवा चयन आयोग की TGT परीक्षा स्थगित, 18-19 दिसंबर की तारीख टली

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की TGT भर्ती परीक्षा-2022 को स्थगित कर दिया गया है। आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और उपसचिव की ओर से इसकी औपचारिक विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 18, 2025

UPESSC UP PGT TGT Exam Date 2025

UPESSC UP PGT TGT Exam Date 2025

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की TGT भर्ती परीक्षा-2022 को स्थगित कर दिया गया है। आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और उपसचिव की ओर से इसकी औपचारिक विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई। पहले यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित थी।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई स्थगित

आयोग में अध्यक्ष पद को लेकर गतिरोध बना हुआ है। प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद वरिष्ठतम सदस्य राम सुचित को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। वह फिलहाल केवल रोजमर्रा के काम देखेंगे। इसी कारण असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT भर्ती परीक्षाएं पहले ही स्थगित हो चुकी हैं। अब TGT परीक्षा भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक स्थगित कर दी गई है।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि शासन स्तर पर पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है। अब नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे, इसलिए जल्द ही नियुक्ति संभव नहीं है।

PGT परीक्षाओं की तारीखें कई बार घोषित और स्थगित

आयोग की अब तक 45 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आयोग ने दो साल में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा ही कराई है। बाकी टीजीटी और PGT परीक्षाओं की तारीखें कई बार घोषित और स्थगित की जा चुकी हैं। आयोग की आगामी बैठकों में TET परीक्षा की तारीखों के स्थगित होने का औपचारिक निर्णय भी लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 10:24 pm

Published on:

18 Nov 2025 10:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / शिक्षा सेवा चयन आयोग की TGT परीक्षा स्थगित, 18-19 दिसंबर की तारीख टली

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सिक्योरिटी गार्ड ने दो साल में रचाई दो शादियां, थाने पहुंचीं दोनों पत्नियां

प्रयागराज

कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, पछुआ हवाओं से बढ़ी सर्दी, IMD ने जारी की नई चेतावनी

प्रयागराज

Prayagraj News: सिंचाई विभाग का ड्राफ्टमैन 11 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Prayagraj news
प्रयागराज

ममता कुलकर्णी का भगवा आतंक नहीं चलने दूंगी, ताली फेम गौरी मां बोलीं- भगवा दुपट्टा ओढ़ने से कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाता

gauri sawant slams mamta kulkarni on mahamandleshwar controversy kinner akhada
प्रयागराज

कौन हैं BJP के कुंवारे विधायक जिन्हें है ‘जोहरा जबीं’ की तलाश? इस वजह से चर्चा में आए

about harsh vardhan bajpai
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.