शिक्षा सेवा चयन आयोग की TGT परीक्षा स्थगित, 18-19 दिसंबर की तारीख टली

UPESSC UP PGT TGT Exam Date 2025
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की TGT भर्ती परीक्षा-2022 को स्थगित कर दिया गया है। आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और उपसचिव की ओर से इसकी औपचारिक विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई। पहले यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित थी।
आयोग में अध्यक्ष पद को लेकर गतिरोध बना हुआ है। प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद वरिष्ठतम सदस्य राम सुचित को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। वह फिलहाल केवल रोजमर्रा के काम देखेंगे। इसी कारण असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT भर्ती परीक्षाएं पहले ही स्थगित हो चुकी हैं। अब TGT परीक्षा भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक स्थगित कर दी गई है।
नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि शासन स्तर पर पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है। अब नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे, इसलिए जल्द ही नियुक्ति संभव नहीं है।
आयोग की अब तक 45 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आयोग ने दो साल में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा ही कराई है। बाकी टीजीटी और PGT परीक्षाओं की तारीखें कई बार घोषित और स्थगित की जा चुकी हैं। आयोग की आगामी बैठकों में TET परीक्षा की तारीखों के स्थगित होने का औपचारिक निर्णय भी लिया जाएगा।
