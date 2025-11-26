Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में पहली बार चलेंगी AC इलेक्ट्रिक शटल बसें, मिलेगी बड़ी सुविधा

प्रयागराज में अगले साल होने वाले माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। पहली बार मेला क्षेत्र में AC इलेक्ट्रिक शटल बस सेवा शुरू की जा रही है।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 26, 2025

Bhilwara Electric Bus

Bhilwara Electric Bus (Patrika File Photo)

प्रयागराज में अगले साल होने वाले माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। पहली बार मेला क्षेत्र में AC इलेक्ट्रिक शटल बस सेवा शुरू की जा रही है। इसके लिए कुल 75 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 50 पहले से शहर में मौजूद हैं, जबकि 25 नई बसें दिसंबर के अंत तक प्रयागराज पहुंच जाएंगी।

श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा

इन ई-बसों का मकसद मेला आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, आरामदायक और प्रदूषण-मुक्त यात्रा उपलब्ध कराना है। बसें मेला क्षेत्र को पार्किंग ज़ोन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और शहर के मुख्य इलाकों से जोड़ेंगी। भीड़भाड़ वाले स्नान पर्वों पर ये शटल हर 5 मिनट में उपलब्ध होंगी, ताकि किसी को इंतजार न करना पड़े।

यात्रियों को मिली काफी राहत

परिवहन विभाग के अनुसार ई-बस सेवा से न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि मेला क्षेत्र को हरित और स्वच्छ बनाने में भी बड़ी मदद मिलेगी। प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक रविंद्र कुमार ने बताया कि महाकुंभ 2025 में भी ई-बसें मंगाई गई थीं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली थी। उसी अनुभव को देखते हुए अब माघ मेला में स्थायी रूप से इलेक्ट्रिक शटल सेवा शुरू की जा रही है।

इन बसों में एसी सुविधा, प्रदूषण-मुक्त यात्रा और शांत संचालन मिलेगा, जो श्रद्धालुओं को भीड़ और धूल-धुएं से राहत देगा। मेला शुरू होने से पहले ही 75 बसों का पूरा बेड़ा तैयार होने की उम्मीद है। यह पहल प्रयागराज को एक हरित, आधुनिक और सुविधाजनक मेला शहर के रूप में नई पहचान देगी।

Published on:

26 Nov 2025 12:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज माघ मेले में पहली बार चलेंगी AC इलेक्ट्रिक शटल बसें, मिलेगी बड़ी सुविधा

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

