प्रयागराज माघ मेले में पहली बार चलेंगी AC इलेक्ट्रिक शटल बसें, मिलेगी बड़ी सुविधा

परिवहन विभाग के अनुसार ई-बस सेवा से न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि मेला क्षेत्र को हरित और स्वच्छ बनाने में भी बड़ी मदद मिलेगी। प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक रविंद्र कुमार ने बताया कि महाकुंभ 2025 में भी ई-बसें मंगाई गई थीं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली थी। उसी अनुभव को देखते हुए अब माघ मेला में स्थायी रूप से इलेक्ट्रिक शटल सेवा शुरू की जा रही है।