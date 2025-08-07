झारखण्ड के कुख्यात अपराधी का प्रयागराज में एनकाउंटर, STF पर कुख्यात अपराधी ने एके-47 से की फायरिंग।

Encounter in Prayagraj: झारखंड के दुर्दांत अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह को बुधवार देर रात प्रयागराज में एसटीएफ टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर चौराहे पर हुई इस मुठभेड़ के दौरान आशीष ने पुलिस पर एके-47 और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। STF की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसटीएफ प्रयागराज को इनपुट मिला था कि झारखंड के धनबाद निवासी आशीष रंजन, जो कई हत्याओं में वांछित है, किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने प्रयागराज की ओर आने वाला है। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने शंकरगढ़ इलाके में शिवराजपुर चौराहे के पास घेराबंदी की।
जैसे ही पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, आशीष ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए एके-47 राइफल और 9 एमएम की पिस्टल से गोलियां बरसाईं। आत्मरक्षा में एसटीएफ ने भी फायरिंग की, जिसमें वह घायल होकर गिर पड़ा। इस दौरान टीम के तीन सदस्य जेपी राय, प्रभंजन और रोहित बाल-बाल बच गए।
मौके से एक एके-47 राइफल, 9 एमएम पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखे, साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी किसी बड़े आपराधिक प्लान को अंजाम देने के फिराक में था। और वह इसी मकसद से प्रयागराज आया था।
फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की निगरानी में है। मामले की जांच जारी है।