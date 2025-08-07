झारखण्ड के कुख्यात अपराधी का प्रयागराज में एनकाउंटर, STF पर कुख्यात अपराधी ने एके-47 से की फायरिंग।

Encounter in Prayagraj: झारखंड के दुर्दांत अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह को बुधवार देर रात प्रयागराज में एसटीएफ टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर चौराहे पर हुई इस मुठभेड़ के दौरान आशीष ने पुलिस पर एके-47 और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। STF की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।