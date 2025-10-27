एक डिग्री की ठंड में भी गूंजे छठी मैया के गीत, South Korea में दिखा श्रद्धा और आस्था का अनोखा नजारा

छठ महापर्व जो बिहार और पूर्वांचल का प्रमुख त्योहार है, अब विदेशों में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में जबरदस्त ठंड के बीच वहां रहने वाले भारतीयों ने परंपरा को निभाते हुए छठ पूजा का आयोजन किया।राजधानी सियोल में हान नदी के किनारे भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख निशिकांत सिंह की पत्नी शालिनी सिंह ने छठ व्रत रखा और पूरे विधि-विधान से पूजा की। एक डिग्री तापमान में भी उन्होंने श्रद्धा के साथ सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की।