युवक का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने किया जाम, आरोपी पिता-पुत्र की गिरफ्तारी की मांग

प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र के तेंदुआवन गांव में जमीन विवाद से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने शव को प्रयागराज-रीवा राजमार्ग पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपी पिता-पुत्र की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
मृतक युवक का नाम शिवम पांडे है। वह मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था और 10 दिन पहले ही गांव लौटा था। आरोप है कि उसकी जमीन पर पड़ोसी उमेश मिश्रा और उसका बेटा सुधांशु मिश्रा कब्जा किए हुए थे। जब शिवम ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना से आहत होकर शिवम ने रविवार देर रात कमरे का दरवाजा बंद कर पंखे से फांसी लगा ली। परिवार वालों ने उसे फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मौत की खबर से गांव में कोहराम मच गया। सोमवार को जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने सड़क पर रखकर आवागमन रोक दिया। परिजन आरोपी पिता-पुत्र की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शिवम पांडेय की मौत की खबर सुनते ही तेंदुआवन गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई शिव पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने उमेश मिश्रा और उनके बेटे सुधांशु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मौके से मिले सुसाइड नोट में शिवम ने एसडीएम, डीएम और पुलिस अधिकारियों से अपने परिवार, खासकर मां संध्या पांडेय के लिए न्याय की गुहार लगाई है। शिवम के पिता विजय पांडेय की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। तीन भाइयों में सबसे बड़े शिवम के एक भाई की भी पहले मौत हो चुकी है।