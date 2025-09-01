युवक का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने किया जाम, आरोपी पिता-पुत्र की गिरफ्तारी की मांग

मृतक युवक का नाम शिवम पांडे है। वह मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था और 10 दिन पहले ही गांव लौटा था। आरोप है कि उसकी जमीन पर पड़ोसी उमेश मिश्रा और उसका बेटा सुधांशु मिश्रा कब्जा किए हुए थे। जब शिवम ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना से आहत होकर शिवम ने रविवार देर रात कमरे का दरवाजा बंद कर पंखे से फांसी लगा ली। परिवार वालों ने उसे फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।