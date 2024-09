प्रयागराज में दिल दहला देने वाली घटना, पिता ने दो बेटियों की हत्या कर खुद भी दी जान

Father dies after murder of two daughters:यूपी के प्रयागराज जिले में एक दिलदारा देने वाली घटना हुई है। जहां एक पिता ने अपनी ही दो बेटियों की हत्या कर खुद की भी जान दे दी।

प्रयागराज•Sep 08, 2024 / 05:21 pm• Krishna Rai

घटना के बाद घर अंदर से बन्द था। दूध वाले ने खिड़की से देखा तो लाश दिखी जिस पर वो चिल्ला कर भागा जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुची और घर का दरवाजा तोड़ा तो लल्ला प्रजापति का शव फंदे से लटका पाया गया। जबकि दो बेटियों का शव खून से सना था। फौरी जांच में यह प्रतीत हो रहा था कि पिता ने ही दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली।