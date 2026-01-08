घर में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, बाहर से बंद किया गया दरवाजा, 9 घंटे बाद खत्म हुई दहशत

हनुमानगंज के छिबैयां गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेंदुआ अचानक गांव के भीतर घुस आया। सुबह करीब आठ बजे तालाब की ओर से आए तेंदुए ने अलाव ताप रहे चाचा-भतीजे पर हमला कर दिया। हमले में 35 वर्षीय मनोज भारतीय और 25 वर्षीय सूर्य प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए पास के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।