दीपावली पर प्रयागराज से दिल्ली-मुंबई रूट की 46 ट्रेनें पैक, वंदे भारत और राजधानी में भी टिकट नहीं

दिल्ली रूट पर 28 और मुंबई रूट पर 18 ट्रेनों में यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि दिल्ली-मुंबई रूट पर वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली रूट की फुल ट्रेनों में डिब्रूगढ़ राजधानी, तेजस राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, कोलकाता राजधानी, हावड़ा राजधानी, गरीब रथ, हमसफर एक्सप्रेस, महाबोधी और कई अन्य शामिल हैं। स्थानीय यात्री ने बताया कि दीपावली पर घर में अखंड रामायण पाठ होने वाला है, इसलिए ट्रेनों में टिकट खोज रहे हैं, लेकिन किसी ट्रेन में सीट नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि पहले वंदे भारत और राजधानी ट्रेनों में कम से कम वेटिंग टिकट मिल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।