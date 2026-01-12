माघ मेले के बीच प्रयागराज में दहशत! बंद दुकान पर फेंके गए तीन बम, पुलिस हाई अलर्ट

माघ मेले के बीच प्रयागराज में बम से दहशत
Prayagraj Crime News: तीर्थराज प्रयागराज में माघ मेला 2026 के बीच शहर में एक बार फिर अपराधियों की हरकतों ने दहशत फैला दी है। धूमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत टीपी नगर इलाके में रविवार देर रात एक अज्ञात बदमाश ने एक बंद दुकान पर लगातार तीन बम फेंककर वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ-साफ कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। टीपी नगर के एक व्यस्त बाजार में स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान उस समय बंद थी। अचानक एक अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक तीन देसी बम फेंके। पहले बम के धमाके से आसपास का माहौल दहल गया, उसके तुरंत बाद दूसरे और तीसरे बम भी फेंके गए। धमाकों की आवाज सुनकर आस-पास के लोग घरों से बाहर निकले और अफरातफरी मच गई। हालांकि दुकान बंद होने और रात के समय होने के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
सीसीटीवी फुटेज में बदमाश की हरकतें साफ नजर आ रही हैं। फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश काले कपड़ों में था और चेहरे पर कुछ हद तक कपड़ा लपेटे हुए था। वह तेजी से दुकान के सामने पहुंचा, बम फेंका और फिर भाग निकला। पुलिस का कहना है कि बदमाश अकेला था, लेकिन जांच के दौरान अन्य संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा रहा है। धूमनगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम को बुलाया और बम के अवशेष बरामद किए।
यह वारदात ऐसे समय हुई है जब प्रयागराज में माघ मेला 2026 चल रहा है। 3 जनवरी से शुरू हुए इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जिसमें हजारों पुलिसकर्मी, एटीएस कमांडो, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, ड्रोन और एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। शहर में कोई भी आपराधिक घटनाएंन हों, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) ने बताया कि इस घटना को माघ मेले से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि मेले के दौरान शहर में अपराधियों के सक्रिय होने की आशंका रहती है। यह वारदात रंगदारी, पुरानी रंजिश या मेले में दहशत फैलाने की साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। जांच में सीसीटीवी फुटेज के अलावा आसपास के अन्य कैमरों से क्लू जुटाए जा रहे हैं। बदमाश की पहचान जल्द करने का दावा किया जा रहा है।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि टीपी नगर इलाका पहले से ही अपराधियों का गढ़ माना जाता रहा है। रात में बम फेंकने की यह घटना लोगों में भय का माहौल पैदा कर रही है। विशेषकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शहर में सुरक्षित आवागमन को लेकर चिंता बढ़ गई है। धूमनगंज पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ धारा 307, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आयुक्त ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या यह घटना मेले में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश है।
