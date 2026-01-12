12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

माघ मेले के बीच प्रयागराज में दहशत! बंद दुकान पर फेंके गए तीन बम, पुलिस हाई अलर्ट

माघ मेला 2026 के दौरान प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के टीपी नगर में अज्ञात बदमाश ने बंद दुकान पर तीन देसी बम फेंक दिए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 12, 2026

माघ मेले के बीच प्रयागराज में बम से दहशत

माघ मेले के बीच प्रयागराज में बम से दहशत

Prayagraj Crime News: तीर्थराज प्रयागराज में माघ मेला 2026 के बीच शहर में एक बार फिर अपराधियों की हरकतों ने दहशत फैला दी है। धूमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत टीपी नगर इलाके में रविवार देर रात एक अज्ञात बदमाश ने एक बंद दुकान पर लगातार तीन बम फेंककर वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ-साफ कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

अज्ञात व्यक्ति ने फैलाया दहशत

जानकारी के अनुसार, घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। टीपी नगर के एक व्यस्त बाजार में स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान उस समय बंद थी। अचानक एक अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक तीन देसी बम फेंके। पहले बम के धमाके से आसपास का माहौल दहल गया, उसके तुरंत बाद दूसरे और तीसरे बम भी फेंके गए। धमाकों की आवाज सुनकर आस-पास के लोग घरों से बाहर निकले और अफरातफरी मच गई। हालांकि दुकान बंद होने और रात के समय होने के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

CCTV में कैद हुई घटना

सीसीटीवी फुटेज में बदमाश की हरकतें साफ नजर आ रही हैं। फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश काले कपड़ों में था और चेहरे पर कुछ हद तक कपड़ा लपेटे हुए था। वह तेजी से दुकान के सामने पहुंचा, बम फेंका और फिर भाग निकला। पुलिस का कहना है कि बदमाश अकेला था, लेकिन जांच के दौरान अन्य संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा रहा है। धूमनगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम को बुलाया और बम के अवशेष बरामद किए।

माघ मेले के बिच अलर्ट पर प्रयागराज

यह वारदात ऐसे समय हुई है जब प्रयागराज में माघ मेला 2026 चल रहा है। 3 जनवरी से शुरू हुए इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जिसमें हजारों पुलिसकर्मी, एटीएस कमांडो, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, ड्रोन और एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। शहर में कोई भी आपराधिक घटनाएंन हों, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) ने बताया कि इस घटना को माघ मेले से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि मेले के दौरान शहर में अपराधियों के सक्रिय होने की आशंका रहती है। यह वारदात रंगदारी, पुरानी रंजिश या मेले में दहशत फैलाने की साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। जांच में सीसीटीवी फुटेज के अलावा आसपास के अन्य कैमरों से क्लू जुटाए जा रहे हैं। बदमाश की पहचान जल्द करने का दावा किया जा रहा है।

पुलिस ने दर्ज किया FIR

स्थानीय निवासियों ने बताया कि टीपी नगर इलाका पहले से ही अपराधियों का गढ़ माना जाता रहा है। रात में बम फेंकने की यह घटना लोगों में भय का माहौल पैदा कर रही है। विशेषकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शहर में सुरक्षित आवागमन को लेकर चिंता बढ़ गई है। धूमनगंज पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ धारा 307, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आयुक्त ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या यह घटना मेले में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 10:42 am

Published on:

12 Jan 2026 10:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / माघ मेले के बीच प्रयागराज में दहशत! बंद दुकान पर फेंके गए तीन बम, पुलिस हाई अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Magh Mela 2026: मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर खास तैयारी; 13 राज्यों से आ रहे श्रद्धालु इस घाट पर करेंगे स्नान: रूट डायवर्जन होगा

magh mela 2026 special preparations for makar sankranti mauni amavasya news for devotees coming from 13 states
प्रयागराज

माघ मेले में सतुआ बाबा बने आकर्षण का केंद्र, सादगी के साथ तीन करोड़ की कार ने खींचा ध्यान

तीन करोड़ की कार और ब्रांडेड चश्मा, साधारण वेश, लेकिन लग्जरी साधनों ने खींचा श्रद्धालुओं का ध्यान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया भाई संग माघ मेले में पहुंची, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की हैं शिष्या

प्रयागराज

Magh Mela 2026 Update: ‘ठंडी लगी है….कांप रहे हैं’, ड्यूटी के दौरान नशे में कॉन्स्टेबल लड़खड़ाया, देखिए वीडियो

magh mela 2026 update Video of drunk constable on duty at prayagraj goes viral
प्रयागराज

STF प्रयागराज की बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला

लाखों रुपये लेकर मेडिकल प्रमाणपत्र बांटने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना प्रयागराज से गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.