माघ मेले के बीच प्रयागराज में दहशत! बंद दुकान पर फेंके गए तीन बम, पुलिस हाई अलर्ट

जानकारी के अनुसार, घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। टीपी नगर के एक व्यस्त बाजार में स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान उस समय बंद थी। अचानक एक अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक तीन देसी बम फेंके। पहले बम के धमाके से आसपास का माहौल दहल गया, उसके तुरंत बाद दूसरे और तीसरे बम भी फेंके गए। धमाकों की आवाज सुनकर आस-पास के लोग घरों से बाहर निकले और अफरातफरी मच गई। हालांकि दुकान बंद होने और रात के समय होने के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।