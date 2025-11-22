Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

अब सिर्फ एक ही जगह भरे जाएंगे SIR फॉर्म, नियम तोड़ा तो होगी बड़ी कार्रवाई

विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में लापरवाही करने वाले बीएलओ की पहचान की जा रही है। प्रशासन ऐसे बीएलओ पर विभागीय कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मतदाताओं को चेताया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह की वोटर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 22, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR भरने के नाम पर धोखाधड़ी

विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में लापरवाही करने वाले बीएलओ की पहचान की जा रही है। प्रशासन ऐसे बीएलओ पर विभागीय कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मतदाताओं को चेताया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो वह केवल एक ही स्थान के लिए फॉर्म भरे। उन्होंने बताया कि एक से ज्यादा जगह से मतदाता बनने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान है।4

एक ही व्यक्ति का नाम चार जगहों पर पाया गया

इलाहाबाद और फूलपुर संसदीय क्षेत्रों की 12 विधानसभा सीटों में कुल 46,92,860 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं। इनमें काफी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके नाम दो या इससे अधिक स्थानों की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। कुछ मामलों में तो एक ही व्यक्ति का नाम चार जगहों पर पाया गया है।

नियम तोड़ने पर होगी सजा

डीएम ने कहा कि यदि कोई मतदाता दो जगह से वोटर है, तो फॉर्म भरते समय वह अपने पुराने स्थान की जानकारी अवश्य दर्ज करे। यदि जांच में कोई व्यक्ति एक से अधिक जगह से वोटर पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे सजा दी जा सकती है।

इसी बीच इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तैनात चार बीएलओ अमित कुमार पाल, छवि श्रीवास्तव, मनीषा राय और राजेंद्र यादव को ड्यूटी पर उपस्थित न होने के कारण अंतिम चेतावनी दी गई है। ये सभी बीएलओ पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करते हैं। अधिकारियों ने आदेश दिया है कि बीएलओ के रूप में नियुक्त बीआरसी ऑपरेटर अमर सिंह का मोबाइल नंबर तुरंत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपडेट किया जाए। साथ ही चारों बीएलओ को तहसील सदर के कमरा नंबर 16 में आकर अपनी ड्यूटी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ निलंबन और एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।

1,21,717 प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन काम हुआ पूरा

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि मतदाताओं द्वारा जमा किए गए गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हर दो घंटे में डिजिटाइजेशन का अपडेट लिया जा रहा है। गुरुवार शाम तक कुल 1,21,717 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया था।



22 Nov 2025 11:07 pm

