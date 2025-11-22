अब सिर्फ एक ही जगह भरे जाएंगे SIR फॉर्म, नियम तोड़ा तो होगी बड़ी कार्रवाई

इसी बीच इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तैनात चार बीएलओ अमित कुमार पाल, छवि श्रीवास्तव, मनीषा राय और राजेंद्र यादव को ड्यूटी पर उपस्थित न होने के कारण अंतिम चेतावनी दी गई है। ये सभी बीएलओ पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करते हैं। अधिकारियों ने आदेश दिया है कि बीएलओ के रूप में नियुक्त बीआरसी ऑपरेटर अमर सिंह का मोबाइल नंबर तुरंत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपडेट किया जाए। साथ ही चारों बीएलओ को तहसील सदर के कमरा नंबर 16 में आकर अपनी ड्यूटी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ निलंबन और एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।