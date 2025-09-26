Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

प्रयागराज में खुलेगा पहला सैनिक स्कूल, इस पैटर्न पर होगी पढ़ाई,जानें कब से मिलेंगे एडमिशन

भारत सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है। इन्हीं में से एक स्कूल प्रयागराज के नवाबगंज में शुरू होने जा रहा है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 26, 2025

प्रयागराज में खुलेगा सैनिक स्कूल
प्रयागराज में खुलेगा सैनिक स्कूल

भारत सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है। इन्हीं में से एक स्कूल प्रयागराज के नवाबगंज में शुरू होने जा रहा है। यह प्रयागराज का पहला और उत्तर प्रदेश का चौथा सैनिक स्कूल होगा। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होगी।

बच्चों को मिलेंगी खास सुविधाएं

इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आवासीय पब्लिक स्कूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह स्कूल प्रयागराज-लखनऊ हाइवे पर 10 एकड़ में बने एक्सेस इंटरनेशनल स्कूल में खोला जाएगा और इसका संचालन सैनिक स्कूल सोसाइटी के मार्गदर्शन में होगा। यहां कक्षा 6 और कक्षा 9 में 80-80 सीटों पर एडमिशन मिलेगा। इनमें से 60% सीटों पर प्रवेश अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा के जरिए होगा, जबकि 40% सीटों पर मैनेजमेंट कोटे से दाखिला दिया जाएगा।

सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा

प्रयागराज के नवाबगंज में खुलने वाले पहले सैनिक स्कूल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। स्कूल के निदेशक योगेंद्र वैश्य ने बताया कि सैनिक स्कूल की शुरुआत के लिए दिसंबर 2024 में सैनिक स्कूल सोसाइटी, नई दिल्ली की टीम ने निरीक्षण किया था। यह निरीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक पी.एन. सिंह की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। स्कूल का पहला सत्र वर्ष 2026-27 से शुरू होगा और इसमें सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।

छात्रों को मिलेगा सेना जैसा अनुशासित माहौल

डीआईओएस पी.एन. सिंह के मुताबिक, पहले योजना थी कि किसी राजकीय या एडेड स्कूल को सैनिक स्कूल का रूप दिया जाए, लेकिन मानक पूरे नहीं हो पाने से यह संभव नहीं हो सका। कई प्रयासों के बाद आखिरकार इस सैनिक स्कूल को शुरू करने में सफलता मिली।

संयुक्त शिक्षा निदेशक आर.एन. विश्वकर्मा ने बताया कि यहां छात्रों को सेना जैसा अनुशासित माहौल मिलेगा, जिससे उनके लिए सेना में चयन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।प्रधानाचार्य अंजनी कुमार मिश्र ने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की जानकारी दी।

हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्विमिंग पूल जैसी खेल सुविधाएं

वहीं, स्कूल की अध्यक्ष नूपुर गुप्ता ने बताया कि नए सैनिक स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और डाइनिंग हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। शारीरिक विकास के लिए रनिंग ट्रैक, क्रॉस कंट्री ट्रैक, इंडोर गेम्स, परेड ग्राउंड, बॉक्सिंग रिंग, फायरिंग रेंज, घुड़सवारी क्लब, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्विमिंग पूल जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

Published on:

26 Sept 2025 10:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में खुलेगा पहला सैनिक स्कूल, इस पैटर्न पर होगी पढ़ाई,जानें कब से मिलेंगे एडमिशन

