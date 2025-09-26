प्रयागराज में खुलेगा पहला सैनिक स्कूल, इस पैटर्न पर होगी पढ़ाई,जानें कब से मिलेंगे एडमिशन

प्रयागराज के नवाबगंज में खुलने वाले पहले सैनिक स्कूल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। स्कूल के निदेशक योगेंद्र वैश्य ने बताया कि सैनिक स्कूल की शुरुआत के लिए दिसंबर 2024 में सैनिक स्कूल सोसाइटी, नई दिल्ली की टीम ने निरीक्षण किया था। यह निरीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक पी.एन. सिंह की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। स्कूल का पहला सत्र वर्ष 2026-27 से शुरू होगा और इसमें सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।