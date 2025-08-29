अवैध संबंध के शक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या, शव रेलवे ट्रैक पर मिला

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बमरौली रेलवे स्टेशन आउटर पर फेंक दिया। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने पूरी वारदात का खुलासा किया। इसके बाद मुख्य आरोपी उदय यादव की सास लीला यादव को भी हिरासत में लिया गया। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि रणधीर और उदय यादव की पत्नी के बीच नज़दीकी संबंध थे। यह बात उदय और उसके ससुराल वालों को पता चल गई थी। इसी बीच 11 जुलाई को उदय की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसके बाद उदय ने बदला लेने के लिए रणधीर की हत्या की साजिश रची। पुलिस का कहना है कि इस साजिश में उदय ने अपनी सास, भाई विजय, साथी राम सिंह और सुजीत सहित कई लोगों को शामिल किया। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी उदय यादव की तलाश कर रही है।