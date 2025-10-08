प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, मातम में बदली खुशियां, बारात से लौटते वक्त चार दोस्तों की मौत

प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके के लकड़ीमंडी मोहल्ले में उस समय मातम छा गया जब फतेहपुर में हुए सड़क हादसे में एक साथ चार दोस्तों की मौत हो गई। ये चारों दोस्त अपने एक साथी की बारात से लौट रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। माता-पिता, बहनें और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया है।