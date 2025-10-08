Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, मातम में बदली खुशियां, बारात से लौटते वक्त चार दोस्तों की मौत

प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके के लकड़ीमंडी मोहल्ले में उस समय मातम छा गया जब फतेहपुर में हुए सड़क हादसे में एक साथ चार दोस्तों की मौत हो गई। ये चारों दोस्त अपने एक साथी की बारात से लौट रहे थे।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 08, 2025

बारात से लौट रहे चार दोस्तों की हुई मौत

बारात से लौट रहे चार दोस्तों की हुई मौत

प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके के लकड़ीमंडी मोहल्ले में उस समय मातम छा गया जब फतेहपुर में हुए सड़क हादसे में एक साथ चार दोस्तों की मौत हो गई। ये चारों दोस्त अपने एक साथी की बारात से लौट रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। माता-पिता, बहनें और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया है।

हलवाई का काम करते थे चारों

घरवालों के मुताबिक, मृतक साहिल गुप्ता, शिवम साहू, रितेश सोनकर उर्फ ननकी और राहुल केसरवानी सभी हलवाई का काम करते थे। ये चारों मिलकर शादी-ब्याह में खाना बनाते थे। मंगलवार को भी ये लोग एक शादी में पकवान बनाने गए थे। काम खत्म होने के बाद बारात में शामिल हुए और फिर कार से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया।

पूरे घर में मातम का महौल

जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब मातम का माहौल है। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कल तक बैंड-बाजे की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं अब सिर्फ परिजनों के रोने-बिलखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 07:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, मातम में बदली खुशियां, बारात से लौटते वक्त चार दोस्तों की मौत

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मानसून की विदाई से पहले विकराल रूप दिखाएगा मानसून, 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, देखें IMD का लेटेस्ट अपडेट

rain alert
प्रयागराज

घर पर बैठकर होमवर्क कर रहा था बच्चा तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा कि सन्न रह गया पूरा परिवार

इकलौते पुत्र को खोकर मां का रो-रोकर बुरा हाल
प्रयागराज

महाकुंभ में दुबई के 50 श्रद्धालुओं की फर्जी होटल बुकिंग करने वाला गिरफ्तार, 18.90 लाख रुपये की थी ठगी

Bihar crime
प्रयागराज

दिवाली से पहले यात्रियों को खास तोहफा, इस रूट पर चलेगी स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस, यूपी के कई स्टेशनों पर होगा ठहराव

indian railways special festival trains moradabad gorakhpur varanasi
यूपी न्यूज

हादसे में दो लोगों की मौत, कार छोड़कर फरार हुए आरोपी युवक, रोते रहे पत्नी और बच्चे

सड़क हादसे में हुई दो लोगों की मौत
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.