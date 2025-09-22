सड़क हादसे में पूर्व सैनिक व उनकी पत्नी समेत 4 की मौत, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल

पुलिस ने मृतक सुरेश बाजपेयी के बेटे सागर की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हादसे के शिकार सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले थे। चार सितंबर को ये सभी आठ लोग गया के लिए निकले थे और इसके लिए 31 हजार रुपये में बोलेरो गाड़ी बुक की गई थी। गाड़ी रामू शर्मा उर्फ अजय शर्मा चला रहा था।