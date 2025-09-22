सड़क हादसे में पूर्व सैनिक व उनकी पत्नी समेत 4 की मौत, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल

सोमवार तड़के प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र में वाराणसी-कानपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिगाहियां पुल के पास सेना से सेवानिवृत्त जवान समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी घायलों का इलाज एसआरएन अस्पताल में चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक, मृतकों और घायलों का परिवार बिहार के गया में पिंडदान करने गया था। लौटते समय तड़के करीब 3:45 बजे उनकी बोलेरो गाड़ी बिगाहियां गांव के पास खराब हो गई। गाड़ी खराब होने के बाद सभी लोग हाईवे किनारे आराम कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने खड़ी बोलेरो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।
पुलिस ने मृतक सुरेश बाजपेयी के बेटे सागर की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हादसे के शिकार सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले थे। चार सितंबर को ये सभी आठ लोग गया के लिए निकले थे और इसके लिए 31 हजार रुपये में बोलेरो गाड़ी बुक की गई थी। गाड़ी रामू शर्मा उर्फ अजय शर्मा चला रहा था।
सोमवार तड़के जब गाड़ी बिगाहियां पुल के पास पहुंची तो अचानक खराब हो गई। इसके बाद ड्राइवर राजू गाड़ी को हाईवे किनारे खड़ी कर मिस्त्री बुलाने चला गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने खड़ी बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया।