Expressway: मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे का काम अंतिम चरण में, बढ़ेगा शहर का रिंग रोड, लोगों को मिलेगा लाभ

Ganga Expressway: मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस-वे तेजी से अपने मुकाम की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में इस एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसी के साथ प्रयागराज में रिंग रोड के विस्तार की भी तैयारियाँ तेज हो गई हैं। शहर की परिवहन संरचना को और मजबूत करने के लिए रिंग रोड अब पाँच से छह किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा।