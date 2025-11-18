ममता कुलकर्णी का भगवा आतंक नहीं चलने दूंगी, ताली फेम गौरी मां बोलीं- भगवा दुपट्टा ओढ़ने से कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाता

Gauri sawant slams mamta kulkarni controversy: प्रयागराज में किन्नर अखाड़े को लेकर छिड़े विवाद के बीच ताली मूवी में दिखाई गई शख्सियत और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत ने ममता कुलकर्णी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवा दुपट्‌टा ओढ़ने से कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाता। अगर ऐसा होने लगे तो सदियों से तपस्या करने वाले संतों का अपमान होगा। ममता कुलकर्णी का भगवा आतंक मैं चलने नहीं दूंगी।