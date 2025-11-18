Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

ममता कुलकर्णी का भगवा आतंक नहीं चलने दूंगी, ताली फेम गौरी मां बोलीं- भगवा दुपट्टा ओढ़ने से कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाता

Prayagraj News: प्रयागराज में किन्नर अखाड़े को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत ने ममता कुलकर्णी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भगवा दुपट्टा ओढ़ने से कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाता।

3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohd Danish

Nov 18, 2025

gauri sawant slams mamta kulkarni on mahamandleshwar controversy kinner akhada

ममता कुलकर्णी का भगवा आतंक नहीं चलने दूंगी | Image Source - 'FB' @tggaurisawant

Gauri sawant slams mamta kulkarni controversy: प्रयागराज में किन्नर अखाड़े को लेकर छिड़े विवाद के बीच ताली मूवी में दिखाई गई शख्सियत और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत ने ममता कुलकर्णी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवा दुपट्‌टा ओढ़ने से कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाता। अगर ऐसा होने लगे तो सदियों से तपस्या करने वाले संतों का अपमान होगा। ममता कुलकर्णी का भगवा आतंक मैं चलने नहीं दूंगी।

किन्नर अखाड़े के उद्देश्यों से भटकने का आरोप

गौरी सावंत ने बताया कि वह 2014 में गठित किन्नर अखाड़े की संस्थापक सदस्य थीं, लेकिन जल्द ही अखाड़ा अपने मूल उद्देश्यों से दूर होता गया। गौरी ने कहा कि इस अखाड़े के चार मुख्य उद्देश्य थे- धार्मिक पहचान, धार्मिक आयोजनों में सम्मानजनक भागीदारी, समाज को मुख्यधारा में शामिल करना और सनातन धर्म में वापसी।

क्यों बदली गई थी कमला मौसी की दावेदारी?

गौरी सावंत ने एक चौंकाने वाली बात भी कही। उनका दावा है कि उज्जैन में अखाड़े की स्थापना के समय कमला मौसी को महामंडलेश्वर बनाया जाना था, लेकिन अंतिम क्षणों में घटनाक्रम बदल गया और लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को यह पद दे दिया गया। गौरी ने कहा कि वह कुछ बातें सार्वजनिक नहीं कर सकतीं, लेकिन बदलाव अचानक और संदिग्ध था।

गौरी सावंत की निजी कहानी: संघर्षों से भरी जिंदगी

पुणे में 1979 में जन्मी गौरी सावंत ने बताया कि डॉक्टर ने उनके पिता से कहा था- बधाई हो, बेटा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, वह अपनी पहचान से जूझने लगीं। सात साल की उम्र में मां के निधन के बाद उनका बचपन दादी की साड़ियों और लड़कियों के साथ खेलने में बीता। समाज ने उन्हें ताने दिए और पिता ने दूरी बना ली।

मुंबई में भूख, भेदभाव और संघर्ष

मुंबई पहुंचकर कुछ दिनों तक उन्होंने भूख झेली, सिग्नल पर खड़ी रहीं, लेकिन एक फटा 5 रुपये का नोट उनके लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने ठान लिया कि भीख नहीं मांगूंगी, न सेक्स वर्कर बनूंगी। मुझे सम्मान की जिंदगी जीनी है। बाद में वह दादर में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ रहने लगीं और कंचन अम्मा की शिष्य बनकर सामाजिक कार्य शुरू किया।

गौरी से सावंत बनने तक

मुंबई में हमसफर ट्रस्ट के संपर्क में आने के बाद उन्होंने वेजिनोप्लास्टी करवाई और गणेश नंदन से हमेशा के लिए गौरी सावंत बन गईं। 2000 में सखी चार चौघी संस्था बनाई, जो आज भी किन्नर समुदाय के बच्चों और ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए काम करती है।

ताली मूवी, कैसे बनी स्क्रीन पर गौरी की कहानी

गौरी ने बताया कि वेब सीरीज ताली में उनकी जिंदगी के संघर्षों और उपलब्धियों को दिखाया गया है। सुष्मिता सेन द्वारा निभाई गई भूमिका में बारिश में अस्पताल के बाहर धरना देने से लेकर किन्नरों के अधिकारों के लिए उनकी कानूनी लड़ाई तक सब कुछ शामिल है। गौरी ने कहा कि ताली सिर्फ मेरी नहीं, हर उस किन्नर की कहानी है जो चौराहे पर ताली बजाता दिखता है।

गौरी सावंत की आध्यात्मिक सोच

गौरी ने कहा कि वह अनाथ बच्चों की सेवा करती हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम भले ही किन्नर हैं, मगर सनातनी हैं। भगवान पर किसी का अधिकार नहीं कि सिर्फ स्त्री या पुरुष ही पूजा करें। सनातन को जेंडर में मत बांटो।

ममता कुलकर्णी का विवादित बयान, फिर हुआ यू-टर्न

गोरखपुर दौरे के दौरान ममता कुलकर्णी ने कहा था कि दाऊद इब्राहिम आतंकी नहीं है, उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया। उनके इस बयान से देशभर में बवाल मच गया। बाद में एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने सफाई दी कि दाऊद इस देश का टेररिस्ट है और रहेगा। मेरे बयान को गलत दिखाया गया।

ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने से नाराजगी

ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद टीना मां नाराज हो गईं और 5 नवंबर को सनातनी किन्नर अखाड़ा की स्थापना कर दी। पट्टाभिषेक के दौरान 51 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया और किन्नरों ने डमरू वादकों की धुन पर नृत्य किया। टीना मां ने संजनानंद गिरी को महामंडलेश्वर और संध्यानंद गिरी को श्रीमहंत नियुक्त किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ममता कुलकर्णी का भगवा आतंक नहीं चलने दूंगी, ताली फेम गौरी मां बोलीं- भगवा दुपट्टा ओढ़ने से कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाता

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं BJP के कुंवारे विधायक जिन्हें है ‘जोहरा जबीं’ की तलाश? इस वजह से चर्चा में आए

about harsh vardhan bajpai
प्रयागराज

Prayagraj: कब्जा हटाने गए नायब तहसीलदार पर हमला, पत्थरबाज़ी में फूटा सिर, झोपड़ी भी फूंकी

प्रयागराज

प्यार, छल और धोखा: फौजी प्रेमी ने की थी 11 वीं में पढ़ने वाली प्रेमिका की हत्या, शव के साथ गाड़ा था सिंदूर की डिब्बी

प्रयागराज

छात्रा हत्याकांड में मिला बड़ा सुराग, स्कूल बैग से मिला शीशा, सिंदूर.. इंस्टाग्राम पर मिला ये चैट

teacher gave love letter to student
प्रयागराज

High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बिना लिव-इन को बताया व्यभिचार, सुरक्षा देने से किया साफ इनकार

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.