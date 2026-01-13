मुझसे संबंध बनाया…शादी से मुकरा बॉयफ्रेंड, थाने में गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप

24 दिसंबर को विनोद मनीषा के घर आया। उसने फिर से शादी का वादा किया और दोनों ने संबंध बनाए। इसके बाद विनोद ने मनीषा के मोबाइल से सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए। फिर उसने साफ कह दिया, "अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम कहीं और शादी कर लो। मेरे घरवाले तैयार नहीं हैं।" मनीषा को लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। 25 दिसंबर को मनीषा ने अपनी मां को सब कुछ बताया। फिर दोनों उतरांव थाने पहुंचीं और विनोद के खिलाफ रेप की तहरीर दी। मनीषा ने कहा कि विनोद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत किया। इसके बाद मनीषा अपनी मां के साथ विनोद के घर भी गई। वहां घरवालों से शादी के लिए कहा, लेकिन बात नहीं बनी। हंगामा हुआ और विनोद के घरवालों ने मनीषा के साथ बदतमीजी की। डर के मारे विनोद गांव छोड़कर भाग गया।