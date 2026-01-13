13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मुझसे संबंध बनाया…शादी से मुकरा बॉयफ्रेंड, थाने में गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप

प्रेमिका से शादी का वादा कर पांच साल तक संबंध बनाने के बाद युवक ने रिश्ता तोड़ दिया। शिकायत और पुलिस कार्रवाई के बाद पंचायत बैठी और कोर्ट मैरिज तय हुई।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 13, 2026

रेप केस दर्ज होते ही कचहरी पहुंचा दूल्हा Source- X

Prayagraj Crime News: प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के बलरामपुर गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के खिल के बीच पांच साल का रिश्ता ब्रेकअप के बाद शादी में बदल गया। यह कहानी धोखे, पुलिस, पंचायत और आखिरकार कोर्ट मैरिज की है।

पांच साल पुराना अफेयर

मनीषा और विनोद कुमार रिश्तेदार हैं। पांच साल पहले एक रिश्तेदार की शादी में दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया। विनोद मऊआइमा थाना क्षेत्र के बदलापुर गांव का रहने वाला है। मनीषा ने बताया कि विनोद हमेशा शादी का वादा करता था। वह उसे अपने दोस्तों के घर ले जाता था और शारीरिक संबंध बनाता था। उसने मनीषा की कई तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। लेकिन जब मनीषा शादी की बात करती, तो विनोद टालता रहता। वह कहता कि आराम से करेंगे, अभी जल्दी क्या है।

धोखा और ब्रेकअप

24 दिसंबर को विनोद मनीषा के घर आया। उसने फिर से शादी का वादा किया और दोनों ने संबंध बनाए। इसके बाद विनोद ने मनीषा के मोबाइल से सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए। फिर उसने साफ कह दिया, "अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम कहीं और शादी कर लो। मेरे घरवाले तैयार नहीं हैं।" मनीषा को लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। 25 दिसंबर को मनीषा ने अपनी मां को सब कुछ बताया। फिर दोनों उतरांव थाने पहुंचीं और विनोद के खिलाफ रेप की तहरीर दी। मनीषा ने कहा कि विनोद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत किया। इसके बाद मनीषा अपनी मां के साथ विनोद के घर भी गई। वहां घरवालों से शादी के लिए कहा, लेकिन बात नहीं बनी। हंगामा हुआ और विनोद के घरवालों ने मनीषा के साथ बदतमीजी की। डर के मारे विनोद गांव छोड़कर भाग गया।

पुलिस का दबाव और पंचायत

पुलिस ने विनोद की तलाश शुरू की। घर पर छापे मारे गए। दबाव बढ़ने लगा तो गांव में पंचायत बुलाई गई। प्रधान भी शामिल हुए। पुलिस की मौजूदगी में फैसला हुआ कि दोनों की शादी करा दी जाए। तय किया गया कि 12 जनवरी को कचहरी में कोर्ट मैरिज होगी। मनीषा के वकील ने सभी कागजात तैयार कर लिए।

कोर्ट में इंतजार और शादी

12 जनवरी की सुबह मनीषा अपनी मां और बहनों के साथ कचहरी पहुंच गई। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी विनोद नहीं आया। मनीषा ने पुलिस और प्रधान को फोन किया। पुलिस ने विनोद के घरवालों को चेतावनी दी कि मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। जेल के डर से विनोद अपनी बहन राजकुमारी के साथ कचहरी पहुंचा। गवाहों के सामने कागजात पर साइन हुए। कोर्ट मैरिज पूरी हुई। इसके बाद सब मंदिर गए। वहां प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। विनोद ने मनीषा की मांग में सिंदूर भरा। शादी की रस्में पूरी की गईं। शादी हो गई, लेकिन मनीषा की विदाई अभी नहीं हो पाई है। विनोद ने वादा किया कि वह दो-चार दिन में अपने मां-बाप को समझा लेगा। अगर नहीं माने तो किराए का मकान लेकर मनीषा को अपने साथ ले जाएगा।

दोनों की पढ़ाई और परिवार

विनोद ने बीए पास किया है और फिलहाल मोबाइल की दुकान पर काम करता है। मनीषा ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। वह सात बहनों में सबसे छोटी है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। विनोद दो भाइयों में बड़ा है और उसकी एक बहन है। दोनों परिवार खेती-किसानी करते हैं।

ये भी पढ़ें

पति से पत्नी को नहीं मिला सुख… रात को हुई जोरदार बहस, फिर मां-बेटे का किया कत्ल
कानपुर
कानपुर में नशे में पति ने की पत्नी और बेटे की हत्या

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 03:23 pm

Published on:

13 Jan 2026 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मुझसे संबंध बनाया…शादी से मुकरा बॉयफ्रेंड, थाने में गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मंझा बना सकता है जानलेवा, रेल पटरियों के नजदीक पतंगबाजी पर लगी रोक

रेलवे ने दी चेतावनी
यूपी न्यूज

मकर संक्रांति स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम पर जुटेंगे लाखों भक्त

magh mela 2026 special preparations for makar sankranti mauni amavasya news for devotees coming from 13 states
प्रयागराज

मेमू ट्रेन पर अवैध वेंडरों का पथराव, 6 यात्री हुए घायल, 35 मिनट तक रुकी रही ट्रेन

Trouble mounts for Magh Mela-goers; most trains from Bina to Prayagraj are full.
प्रयागराज

मौसम का बदला मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ फिर बढ़ाएगा ठंड, 14 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी

up cold wave foggy weather 2026
प्रयागराज

पत्नी अगर ज्यादा पढ़ी-लिखी है तो क्या गुजारा भत्ता देने से किया जा सकता है मना? इलाहाबाद HC ने क्या कहा

can alimony be denied if wife is highly educated know what did allahabad hc say prayagraj news
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.