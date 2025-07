युवती के पेट से निकली ऐसी चीज, डॉक्टर्स भी रह गए हैरान, वर्षों से खा रही थी बाल

Half kilo of hair was found in stomach of girl in Prayagraj: यूपी के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। कौशांबी जिले की रहने वाली 21 वर्षीय मंजू के पेट से ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने करीब 500 ग्राम बालों का गुच्छा निकाला। मंजू को कई वर्षों से बाल खाने की आदत थी, जो एक मानसिक बीमारी का लक्षण है।