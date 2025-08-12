बीएचयू परिसर में हर घर तिरंगा रैली का भव्य आयोजन, विश्वविद्यालय के विकास का लिया संकल्प

बीएचयू में मंगलवार को हर घर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना और विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेना था। कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने मालवीय भवन में महामना मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और रैली की अगुवाई की। उन्होंने सभी मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा भारत की एकता, गौरव और पहचान का प्रतीक है। यह अभियान “हर घर तिरंगा” देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा और हमें राष्ट्र व तिरंगे के प्रति सच्चा सम्मान दिखाने का अवसर देगा।
कुलपति ने कहा कि हमें मालवीय जी के सपनों के भारत और विश्वविद्यालय के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षण और अनुसंधान के जरिए हम बीएचयू को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रैली सुबह सात बजे मालवीय भवन से शुरू होकर बीएचयू परिसर के श्री विश्वनाथ मंदिर पर समाप्त हुई।
इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़े। इस आयोजन का मकसद विश्वविद्यालय में एकता, राष्ट्रप्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और छात्र अधिष्ठाता कार्यालय के संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।