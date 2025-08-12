बीएचयू परिसर में हर घर तिरंगा रैली का भव्य आयोजन, विश्वविद्यालय के विकास का लिया संकल्प

बीएचयू में मंगलवार को हर घर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना और विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेना था। कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने मालवीय भवन में महामना मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और रैली की अगुवाई की। उन्होंने सभी मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा भारत की एकता, गौरव और पहचान का प्रतीक है। यह अभियान “हर घर तिरंगा” देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा और हमें राष्ट्र व तिरंगे के प्रति सच्चा सम्मान दिखाने का अवसर देगा।